Ils ont passé la nuit à la bougie. Après le passage de la tempête Ciaran qui a secoué le quart nord-ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi, 523.000 foyers sont toujours privés d’électricité ce vendredi matin, a-t-on appris auprès d’Enedis. C’est la Bretagne qui reste la région la plus touchée avec 355.000 clients toujours dans le noir, dont 177.000 dans le Finistère, 80.000 dans les Côtes-d’Armor et 79.000 dans le Morbihan. Environ 145.000 foyers sont également impactés en Normandie.

« La tempête s’est éloignée mais il reste encore de nombreuses zones difficiles d’accès, en raison notamment des arbres tombés sur la route », indique le gestionnaire du réseau électrique, précisant que plus de 3.000 agents et prestataires sont toujours sur le pont ce vendredi matin « pour poursuivre les travaux et rétablir un maximum de clients au plus vite ».

Jeudi matin, juste après le passage de la tempête Ciaran, quelque 1,2 million de foyers étaient privés d’électricité, dont 780.000 en Bretagne. C’est « trois fois » plus que lors des tempêtes Lothar et Martin de 1999, qualifiées de « tempête du siècle », a souligné jeudi la présidente d’Enedis Marianne Laigneau. « Dans certains endroits en Bretagne et en Normandie, le réseau a été haché menu », a-t-elle ajouté, qualifiant l’événement d'« exceptionnel voire hors norme ».