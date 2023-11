Le président Emmanuel Macron est attendu vendredi en Bretagne, au lendemain du passage de la puissante tempête Ciaran, afin de « remercier des forces de secours » et « d’échanger avec des habitants », a annoncé l’Elysée.

Alors que la tempête, qui a causé deux morts en France et engendré de nombreux dégâts, s’évacue par le nord, « le chef de l’Etat souhaite pouvoir rencontrer et remercier des forces de secours qui ont été mobilisées durant et après le passage de la tempête et dont l’action a été déterminante », a fait valoir la présidence. « Il échangera également avec des habitants qui ont eu à traverser cette épreuve », a-t-on ajouté de même source.