La nouvelle dépression qui a suivi cette nuit la tempête Ciarán, a principalement concerné la côte Aquitaine (Landes, Pyrénées-Atlantiques). Dans les Landes, on a relevé 155 km/h à Biscarrosse dans la nuit, selon Météo France. On a aussi relevé des vents de 90 à 110 km/h dans les terres.

🌬️Une dépression s'est formée cette nuit sur l'Atlantique renforçant le vent à son passage sur la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Des rafales de 80 à 100 km/h seront encore possibles aujourd'hui dans le sud-ouest avec de fortes pluies.



🔗https://t.co/w5OGXbEEhP pic.twitter.com/mIoL1oHvsl — Météo-France (@meteofrance) November 3, 2023



Les équipes du Sdis des Landes « ont été mobilisées sur une cinquantaine d’interventions tout comme les militaires de la gendarmerie nationale » indique ce vendredi matin la préfecture. Deux accidents ont été recensés occasionnant des blessés légers qui ont été pris en charge. Quelque 8.000 foyers sont par ailleurs privés d’électricité dans le département. « Les équipes d’Enedis sont en cours d’intervention pour le rétablissement du réseau dans la journée » précise la préfecture. Plusieurs routes départementales restent coupées à la circulation.

4.000 foyers privés d’électricité dans les Pyrénées-Atlantiques

Dans les Pyrénées-Atlantiques, on a relevé 106 km/h à Oloron. On dénombrait ce vendredi matin 4.000 foyers privés d’électricité, dont une majeure partie en Béarn. Selon Enedis, on dénombre aussi 400 foyers dans le Lot-et-Garonne, 350 en Gironde et 200 en Dordogne. En tout, quasiment 13.000 foyers étaient donc privés d'électricité dans le sud de la région dans la matinée.

Vents violents : A 8h, près de 13 000 clients étaient privés d'électricité dans le sud de la #NouvelleAquitaine. Nos équipes sont mobilisées pour résoudre les incidents. Restez prudent(e)s et signalez toute situation dangereuse au 09 726 750 + n° de votre dpt#servicepublic pic.twitter.com/yi0zdxZrYD — Enedis en Nouvelle Aquitaine (@EnedisNelleAqui) November 3, 2023



Le protocole de fermeture préventive de la route de la Corniche a par ailleurs été activé jeudi, pour éviter tout risque d’effondrement. L’axe entre Ciboure et Hendaye reste fermé pour une durée indéterminée.

En Gironde, l’intensité de la tempête semble avoir été moindre que ce qui était un moment redouté, même si on a quand même relevé 109 km/h à Belin-Beliet. La préfecture fait état ce vendredi matin d’un arbre « tombé sur une ligne de 50.000 volts à Laruscade, ayant engendré 200 foyers privés de courant dans la nuit et la coupure de la D2010 le temps de l’intervention. » L’électricité sera rétablie en fin de matinée. À Mérignac, « une intervention a eu lieu pour vider un bassin de rétention qui menaçait d’inonder le parking de la résidence « Béatrice », néanmoins aucun dégât n’est à déplorer. »

Arrivée de la dépression Domingos

Après avoir été placé en vigilance orange dans la nuit, le département de la Gironde redescend en vigilance jaune pour les risques de vent, vagues-submersion, orages et pluie-inondation. La circulation des trains est par ailleurs « légèrement perturbée » indique la SNCF, entre Sainte-Eulalie et Bordeaux.

Météo-France annonce que « des rafales de 80 à 100 km/h seront encore possibles ce vendredi dans le sud-ouest avec de fortes pluies. » Une nouvelle dépression, Domingos, est attendue sur le littoral Atlantique pour samedi.