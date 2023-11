L’OGC Nice a annoncé jeudi soir saisir « le CNOSF afin de contester la fermeture de la partie basse de la tribune Populaire Sud », lors de la rencontre contre Toulouse, le 26 novembre prochain comptant pour la 13e journée de Ligue 1.

Cette décision a été prise par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) le 31 octobre. L’entité a justifié la fermeture de cette partie de tribune « par révocation du sursis », en raison « de l’usage d’engins pyrotechniques, utilisation de laser et intrusion », commis par les « supporteurs de Nice », lors de la rencontre contre Marseille (1-0) du 21 octobre dernier, comptant pour la 9e journée.

« Des pétards qui nuisent à la grande majorité des supporteurs »

Dans son communiqué, le club explique sa saisine du CNOSF (Comité national olympique et sportif français) par le fait que la décision de la commission de discipline de la LFP « est exclusivement liée à l’utilisation d’engins pyrotechniques […], en particulier des pétards qui n’apportent rien à l’ambiance du match et nuisent au club et à la grande majorité des supporteurs ». D’autre part, le club insiste sur « la bonne tenue globale de ses supporteurs depuis de nombreux mois » afin qu’ils « ne soient pas stigmatisés ».

Nice, actuel leader de la Ligue 1, recevra Rennes, dimanche prochain à 20h45, en conclusion de la 11e journée du championnat.