Un important dispositif des pompiers, de la police et du peloton de gendarmerie de l’autoroute est mobilisé sur l'A8, à Nice, ce vendredi, depuis 10h30. Les secouristes et les agents des forces de l’ordre tentent de dissuader un homme, un joueur professionnel de football de l’OGC Nice, de se jeter du viaduc de Magnan, à plus de 100 m de hauteur, a appris 20 Minutes de sources concordantes, confirmant une information de Nice-Matin. Un négociateur de la gendarmerie et un psychologue dépêché par le Gym sont également sur place.

Contacté par 20 Minutes, l’OGC Nice n’avait pas répondu en fin de matinée. Une communication a par ailleurs été envoyée à la presse à 11h40 pour annoncer que « la conférence de presse initialement prévue à 13h15 » ce vendredi, en vue du match Nice-Brest de dimanche, était reportée. Selon Nice-Matin, le joueur en question serait suicidaire suite à une rupture amoureuse.