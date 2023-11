Les Bleus ont fait le boulot, et même mieux, samedi soir lors de la large victoire de l’Equipe de France face à Gibraltar (14-0) à Nice. Une victoire synonyme de première place du groupe B des éliminatoires à l’Euro 2024, dont la France sera tête de série grâce à ce classement. Et un nouveau record, celui de la plus large victoire, dans un match aux statistiques à faire tourner la tête.

14-0, la plus large victoire de l’histoire des Bleus

En giflant Gibraltar 14-0, les hommes de Didier Deschamps ont battu leur précédent record de la plus large victoire qui datait de 1995 et du 10-0 infligé à l’Azerbaïdjan. « Les joueurs m’ont interrogé à la mi-temps pour savoir quel était le record. Ils ont fait ce qu’il fallait. Il ne faut pas banaliser même si on avait en face une équipe qui était plus faible et réduite à dix. On a tout fait pour que le score soit important. C’est l’ambition de cette équipe, au-delà du fait de nous assurer d’être tête de série à l’Euro. Il y a toujours des exigences plus élevées et c’est bien que les joueurs relèvent ces défis quasiment à chaque fois », a d’ailleurs souligné Didier Deschamps en conférence de presse.

Avec ce nouveau record, l’Equipe de France devient par la même occasion la première nation européenne à marquer 14 buts dans un match de qualification à une grande compétition (Euro et Coupe du monde). L’Allemagne de Miroslav Klose avait battu Saint-Marin 13-0 en 2008.

300, le total de buts de Mbappé en carrière

En inscrivant un triplé, dont un magnifique lob de 40 mètres, Kylian Mbappé s’est un peu plus rapproché des 51 buts inscrits en sélection par Thierry Henry, et des 56 marqués par son coéquipier Olivier Giroud, auteur d’un doublé samedi soir. Mais il a surtout inscrit son 300e but en carrière à 24 seulement. De quoi dépasser les temps de passage de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo.

30 passes décisives pour Griezmann

Auteur d’un magnifique début de saison sous le maillot de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n’a pas pris part à l’orgie de but de son équipe samedi soir puisqu’il n’a pas marqué. Mais Grizoo s’est rattrapé avec une passe décisive pour le premier but d’Olivier Giroud. Antoine Griezmann en est désormais à 30 passes décisives avec les Bleus, et son replacement dans le cœur du jeu devrait lui permettre de gonfler un peu plus cette ligne de stats alors qu'il caracole déjà en tête du classement des meilleurs passeurs.

17 ans, huit mois et 10 jours, Warren Zaïre-Emery le plus jeune joueur depuis 1914

Avec sa première titularisation face à Gibraltar du haut de ses 17 ans, huit mois et 10 jours, Warren Zaïre Emery est devenu le plus jeune joueur à évoluer en Equipe de France depuis la Première Guerre mondiale. Et il a même fait mieux puisqu’il a inscrit son premier but avec les Bleus après 16 minutes de jeu seulement. Mais le milieu de terrain du PSG s’est blessé à la cheville sur l’action du but, et devrait être absent « plusieurs semaines », a selon le sélectionneur Didier Deschamps. Espérons que cette première titularisation record ne pèsera pas trop lourd dans la jeune carrière de WZE.