Continuer la montée en puissance en Ligue 1. Après deux quatrièmes places consécutives, le Stade Rennais avait pour objectif, cette saison, de toujours se qualifier pour une Coupe d’Europe, avec, un rêve, retrouver la Ligue des champions. Las, après douze journées de championnat, et seulement deux victoires à la clé, les Rouge et Noir sont plus près de la zone de relégation que du podium.

Alors, en ce mois de novembre, le Stade Rennais se tape une petite crise. Et, alors qu’il semblait avoir été conforté par sa direction ces derniers jours, Bruno Genesio, l’entraîneur des Rouge et Noir, aurait décidé de faire ses valises, selon Ouest-France et L’Equipe. Il y aurait plusieurs raisons à cette décision : une lassitude à la tête des Bretons, un doute sur les leviers à activer pour renverser la situation, l’éloignement de sa famille…

Si, selon le quotidien régional, les modalités de départ de l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais ne sont pas encore actées, son successeur sur le banc serait déjà trouvé. Il s’agit de Julien Stéphan, qui ferait son retour au Roazhon Park un peu moins de deux ans après son départ.