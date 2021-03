Julien Stéphan n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais après sa démission soudaine ce week-end.

Surprise par cette décision, la direction du club breton a tenté, en vain, de le faire changer d’avis.

Les noms de Bruno Genesio et de Jocelyn Gourvennec sont évoqués pour prendre sa succession.

La défaite de vendredi face à Nice aura donc été celle de trop pour Julien Stéphan qui a décidé de claquer la porte du Stade Rennais. Une décision soudaine qui a surpris tout le monde au sein même du club breton. « Très sincèrement, je ne m’y attendais pas », a réagi ce lundi après-midi en conférence de presse Nicolas Holveck, évoquant « une décision personnelle et mûrement réfléchie ».

« Je ne suis pas d’accord avec son analyse mais il était intimement convaincu qu’il n’était plus l’homme de la situation pour le Stade Rennais, a expliqué le président rennais. Il nous a indiqué qu’il ne se sentait plus capable de donner la force nécessaire au groupe pour continuer à avancer et aller chercher des objectifs ». Au cours du week-end, les actionnaires et la direction du club ont bien tenté de le faire changer d’avis. En vain. « L’objectif était de poursuivre le projet avec Julien bien sûr mais à partir du moment où il avait pris sa décision, c’était juste impossible de le faire changer d’avis », a ajouté Nicolas Holveck.

Son adjoint Philippe Bizeul va assurer l’intérim

Huit mois après son installation à la tête du club, le triumvirat formé par Nicolas Holveck, Florian Maurice et Julien Stéphan a donc perdu l’une de ses têtes. « L’entraîneur va changer mais le projet continuera sur le même schéma », a assuré le président rennais.

Suite au départ de Julien Stéphan, c’est son ancien adjoint Philippe Bizeul qui assurera l’intérim sur le banc rennais. Il fera ses débuts dès mercredi face à l'Olympique lyonnais, un club qu’il avait quitté l’été dernier pour rejoindre Florian Maurice à Rennes. « Je ne suis pas venu au Stade Rennais pour faire l’intérim, a-t-il indiqué. Mais voilà, la situation est telle que je suis salarié du club, on m’a demandé et je réponds à l’instant t ».

Les noms de Genesio et Gourvennec évoqués

Dans les prochains jours, les dirigeants rennais vont donc s’atteler à trouver un nouveau coach. Dès l’annonce de la démission de Julien Stéphan, leur téléphone a d’ailleurs déjà bien chauffé. « J’ai déjà reçu depuis ce matin 70 textos et 70 propositions d’entraîneurs », a indiqué Florian Maurice. Le directeur sportif assure toutefois qu’il ne veut « pas prendre de décision hâtive » même s’il a déjà son idée sur le profil recherché. « C’est quelqu’un qui rentrera dans le projet du Stade Rennais, un entraîneur qui sera capable de développer du jeu et des joueurs, de faire confiance à des joueurs issus du centre de formation », a précisé l’ancien buteur lyonnais.

« Comme ce qu’a fait Genesio à Lyon ? », lui a fait remarquer un confrère. « Entre autres, oui, il a été capable de faire ça », lui a répondu Florian Maurice. Le nom de Jocelyn Gourvennec, qui connaît bien la maison pour y avoir joué entre 2000 et 2002, est également évoqué pour prendre la succession de Julien Stéphan.

Jérôme Gicquel