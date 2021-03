Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank Mc Court, est arrivé ce lundi matin à Marseille pour y rencontrer les élus locaux, les supporters et introniser le nouveau président Pablo Longoria

Frank McCourt n’est pas venu pour des vacances. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille Frank McCourt est arrivé ce lundi matin à Marseille, il a atterri avec son jet privé à Marignane. Il arrive pour insuffler un nouveau souffle à l’OM, plus de quatre ans après son arrivée. Jacques-Henri Eyraud,​ l’ancien président largement contesté par les supporters, a été remplacé par Pablo Longoria, directeur sportif jusque-là.

Il est possible qu’il intronise Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur, attendu mardi à Marseille. Mais l’Argentin devrait respecter une période d’isolement à son arrivée. Frank McCourt va également rencontrer les élus locaux, et notamment le maire de Marseille Benoit Payan, la vente du stade Vélodrome devrait être évoquée. Le propriétaire américain doit aussi s’entretenir avec les groupes de supporters, qui réclament toujours la fin de l’Agora OM et le départ d’Hugues Ouvrad, le directeur financier.

Adrien Max