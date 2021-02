Lucas Paqueta s'est fait expulser sur cette faute sur Payet. — Clément Mahoudeau / AFP

L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ont fait match nul 1-1 lors du choc de la 27e journée de Ligue 1.

Après un bon début de match, les Lyonnais se sont progressivement éteints et se sont fait rattraper par l’OM.

Les Marseillais ont obtenu un penalty, qui leur a permis d’égaliser juste avant la mi-temps.

Au stade Vélodrome,

L'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais ont fait match nul 1-1 dimanche soir au stade Vélodrome, pour la 27e journée de Ligue 1. Les Lyonnais sont désormais 3e du classement, tandis que les Marseillais restent 7e, avec toujours un match en retard.

Lyon s’est éteint

Les Lyonnais, qui pouvaient revenir à un point du leader lillois en cas de victoire, sont très bien rentrés dans leur match et ont rapidement surclassé les joueurs de l’OM. Durant les 20 premières minutes, c’est comme s’ils jouaient en supériorité numérique. A l’image de l’ouverture du score de Toko Ekambi, trouvé seul au second poteau (22e). Mais après ce but, ils se sont progressivement endormis et les Marseillais sont assez logiquement revenus au score.

Un penalty litigieux mais salvateur pour l’OM

Le match des Marseillais est l’opposé des Lyonnais. Ils ont mis du temps à rentrer dans la partie, jusqu’à ce penalty obtenu juste avant la mi-temps. Sur une frappe de Gueye, le ballon est venu heurter le bras de Paqueta, après avoir d’abord frappé son ventre. Penalty logique pour les suiveurs de l’OM, généreux pour ceux de l’OL. Milik l’a parfaitement transformé, et l’OM était enfin lancé. Ils ont dominé la seconde mi-temps, sans parvenir à doubler le score.

Payet meilleur que Depay

Le duel des numéros 10 a été globalement remporté par celui de l’OM, Dimitri Payet. De nouveau placé dans le cœur du jeu, il a été très bon en jouant souvent simplement et efficacement. C’est lui qui provoque le 2e carton jaune de Paqueta, expulsé après avoir laissé traîner sa semelle sur le meneur Marseillais. Memphis Depay, à l’image de son équipe, a progressivement lâché en voulant faire la différence seul sur des frappes imprécises. Il aurait pu offrir la victoire à l’OL, mais son but en fin de match a été refusé pour un hors-jeu justifié.