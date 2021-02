OM : Le président Eyraud écarté, Sampaoli nommé nouvel entraîneur (Archives) — N. Tucat / AFP

Les changements, c'est maintenant. Le propriétaire américain de l’OM Frank McCourt a annoncé vendredi de « profonds changements » au club, écartant le président Jacques-Henri Eyraud, au profit du directeur sportif Pablo Longoria, et nommant l’Argentin Jorge Sampaoli nouvel entraîneur.

Dans un communiqué du propriétaire publié vendredi soir, ce dernier indique donc que « Pablo Longoria, qui occupe le poste de directeur du football de l’OM depuis le 3 août 2020, devient président du directoire et président de l’OM, avec effet immédiat ». Suite à cette nomination, Jacques-Henri Eyraud a quitté ses responsabilités actuelles et rejoindra le conseil de surveillance de l’OM.

Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2021

Comme attendu, Jorge Sampaoli, est nommé à la tête de I’équipe première. Le texte précise par ailleurs que « Frank McCourt se rend à Marseille pour y rencontrer des groupes de supporters et des dirigeants locaux ».

« Remettre le football au cœur de l’OM »

En relative difficulté sportivement et en conflit avec ses groupes de supporters, l’OM vit depuis plusieurs semaines une crise majeure, conduisant Frank McCourt à vouloir faire entrer l’OM dans « un nouveau chapitre ».

« Je m’engage personnellement à faire en sorte qu’il soit un véritable succès, écrit Frank McCourt dans ce communiqué. J’ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n’a d’égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l’OM ».

Sampaoli a signé un contrat avec le club jusque juin 2023

Amené à remplacer le Portugais André Villas-Boas, mis à pied au début du mois, Jorge Sampaoli s’est engagé avec Marseille jusqu’en juin 2023.

« On m’a dit toute ma vie que l’OM est une passion, a déclaré l’ancien sélectionneur de l’Argentine et du Chili, âgé de 60 ans. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n’est pas là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j’ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j’ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c’est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts. »