FOOTBALL Les Blaugranas reviennent provisoirement à deux points des Colchoneros, mais les hommes de Diego Simeone ont deux matchs en plus à disputer

Ousmane Dembélé et le Barça sont intraitables en Liga depuis plusieurs semaines. — CRISTINA QUICLER / AFP

Le FC Barcelone s’est imposé à Séville (2-0) samedi lors de la 25e journée de Liga, dans un match important dans la course au titre en attendant ceux de l’Atlético Madrid, leader, et du Real Madrid, troisième. Largué à onze unités des Colchoneros début janvier, le FC Barcelone talonne désormais les Madrilènes de deux petits points (mais qui comptent deux matchs en moins) et dépasse provisoirement le Real Madrid (3e avec 52 points).

Cette victoire, acquise grâce à Ousmane Dembélé et Lionel Messi, permet aussi aux Catalans de prolonger leur série d’invincibilité en championnat (15 matchs) et de retrouver un peu le sourire après la déroute au Camp Nou face au PSG en 8e de finale aller de la C1. Au stade Ramon Sanchez Pizjuan, Ronald Koeman avait laissé Antoine Griezmann sur le banc, associant Ousmane Dembélé à Lionel Messi sur le front de l’attaque.

Une semaine décisive pour l’avenir du Barça

L’éclair est venu de l’ailier français, bien servi en profondeur par Lionel Messi pour tromper Yassine Bounou d’une frappe du gauche, son 3e but de la saison en championnat (1-0, 29e). L'Argentin a ensuite mis les siens à l’abri en fin de rencontre, de près (2-0, 86e), grâce à un 19e but en Liga qui le conforte en tête du classement des buteurs.

Avec ce succès, les Barcelonais préparent de la meilleure des manières une semaine décisive pour la fin de saison du club catalan. Ils retrouveront Séville mercredi au Camp Nou en demi-finale retour de la Coupe du Roi, où ils devront remonter un retard de deux buts pour aller en finale. Avant l’élection pour la présidence du club dimanche prochain (7 mars) et le match retour face au PSG, au Parc, le 10 mars prochain.