Julien Stéphan n'est plus l'entraîneur du Stade Rennais. — Loïc Venance / AFP

Julien Stéphan n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais. Selon le quotidien l’Equipe, le technicien breton a proposé ce week-end sa démission à ses dirigeants qui l’ont acceptée. La nouvelle a été officialisée ce lundi matin par le club dans un communiqué. « Le Stade Rennais a pris acte de la démission de son entraîneur Julien Stéphan », indique le club, précisant que c’est Philippe Bizeul, l’adjoint de Julien Stéphan, qui assurera l’intérim sur le banc rennais.

Julien Stéphan quitte un club en crise qui vient d’enchaîner trois défaites consécutives et n’a plus gagné en championnat depuis le 17 janvier. Interrogé vendredi soir après la défaite des Rouge et Noir face à Nice, le président Nicolas Holveck avait pourtant réitéré sa confiance à son entraîneur. « Le projet, on le mène à trois avec Julien (Stéphan) et Florian (Maurice), on ne va pas abandonner ce soir, avait indiqué le dirigeant rennais. Je n’ai pas vu les joueurs abandonner leur coach non plus, sincèrement, ils ont essayé jusqu’au bout. Le projet est toujours le même. Si le changement d’entraîneur était une recette miracle, ça se saurait. Ce n’est pas ma méthode. Ce n’est pas la question ce soir ».

Nommé en décembre 2018 en remplacement de Sabri Lamouchi, Julien Stéphan a remporté la Coupe de France avec le Stade Rennais en 2019 et qualifié l’équipe pour la première fois de son histoire en Ligue des champions la saison dernière.