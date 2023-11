Grosse soirée pour le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. L’attaquant a été étincelant samedi soir sous le maillot de l’Equipe de France en inscrivant trois buts et trois passes décisives lors de la victoire historique des Bleus face à Gibraltar à l’Allianz Riviera (14-0) de Nice. Une victoire qui assure la première place du groupe B, et d’être tête de série pour le prochain Euro 2024. Et qui permet à Kylian Mbappé de déjà atteindre les 300 buts en carrière à seulement 24, grâce notamment à un magnifique lob de 40 mètres.

Les statistiques de Mbappé lors de la victoire des Bleus face à Gibraltar (14-0) - Sofascore

« Il n’y a que les cons qui ne changent pas »

L’attaquant des Bleus et du PSG revient à cinq petits buts du total de Thierry Henry (51 buts) et de son coéquipier Olivier Giroud (56 buts) et auteur d’un doublé samedi soir. Mais Mbappé a également délivré trois passes décisives, avec un rôle de capitaine dans lequel il doit « avant tout penser aux autres ».

Didier Deschamps la joue comme Luis Enrique après le triplé de Kylian Mbappé :



« J'attends beaucoup plus de lui. » 😂



🎥 @TF1 pic.twitter.com/gvmArvRLYP — Actu Foot (@ActuFoot_) November 19, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Mbappé est d’ailleurs revenu sur l’évolution de son jeu depuis le capitanat, au micro de TF1 : « Le brassard t’oblige à changer. Même si tu ne veux pas changer. Tu n’es pas fait pour être capitaine si tu ne changes pas. Comme on dit, il n’y a que les cons qui ne changent pas. Quand je n’étais pas capitaine, bien sûr qu’il y avait une vision un peu plus individualiste de mon match, de ma partition. Maintenant, quand tu es capitaine tu dois avant tout penser aux autres. Ce que tu fais, on sait que tu sais le faire. L’objectif c’est d’essayer de rassembler pour que l’équipe ne fasse qu’un et qu’on fasse des résultats comme aujourd’hui », a-t-il détaillé.