Du rêve au cauchemar. En quinze minutes de jeu, Warren Zaïre-Emery est passé par toutes les émotions, pour sa première sélection en équipe de France. Le milieu de terrain du PSG, 17 ans seulement, a été contraint de sortir prématurément, blessé à la cheville juste après avoir marqué son premier but.

Touché à la cheville droite par un tacle d’Ethan Santos au moment de marquer, le milieu parisien est resté au sol derrière le but quand ses coéquipiers sont venus le fêter. « Il va passer des examens, la cheville a gonflé, espérons que ça ne soit pas trop grave pour lui », a commenté le sélectionneur Didier Deschamps au micro de TF1. Après la rencontre, le sélectionneur a indiqué que les premiers examens excluaient une fracture, mais qu'il y avait sans doute une fracture.

Le défenseur de Gibraltar, qui avait déjà marqué contre son camp dès la 2e minute, a été exclu pour ce geste par l’arbitre anglais John Brooks, après avoir consulté le VAR. Zaïre-Emery a été remplacé par Youssouf Fofana (20e).

Pas le plus jeune buteur

Devenu à 17 ans huit mois et 10 jours le joueur le plus jeune à évoluer en équipe de France depuis la Première Guerre mondiale, le joueur du PSG a fait mieux qu’Eduardo Camavinga, gravement blessé à un genou et absent plusieurs mois, qui avait 17 ans 9 mois et 28 jours pour sa première sélection contre la Croatie (victoire 4-2) le 8 septembre 2020.

Le benjamin des capés reste Félix Vial, 17 ans, deux mois et 15 jours contre le Luxembourg le 29 octobre 1911 (4-1). Il est mort au front en 1915. Maurice Gastiger, 17 ans quatre mois et 5 jours, lui aussi pour une victoire contre le Luxembourg (5-4) le 8 février 1914, est toujours le plus jeune buteur des Bleus, un mois plus tard contre la Suisse (2-2).