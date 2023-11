La (mauvaise) série continue pour le Real Madrid. Déjà privé de Jude Bellingham (épaule), Eduardo Camavinga (genou), Aurélien Tchouameni (pied), Kepa (adducteur), Thibaut Courtois (genou), Eder Militao (genou) ou Arda Guler (cuisse), le club de la capitale sera privé plusieurs semaines de Vinicius Junior, touché jeudi lors du match du Brésil face à la Colombie.

Parte médico de Vini Jr.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 18, 2023



Les examens médicaux réalisés par l’international brésilien à son retour à Madrid ont révélé « une rupture du biceps fémoral avec atteinte du tendon distal de la jambe gauche », écrit le Real Madrid dans un communiqué publié ce samedi. Ces examens confirment le diagnostic initial de la sélection brésilienne pointant « une blessure au muscle postérieur de la cuisse gauche » pour sa star de 23 ans, qui a dû déclarer forfait pour le choc contre l’Argentine mardi au stade Maracana de Rio de Janeiro.

Le club madrilène n’a pas précisé la durée d’indisponibilité de son joueur, mais Vinicius devrait manquer plus de deux mois de compétition et ne pas pouvoir rejouer avant 2024, selon la presse espagnole. Un nouveau coup dur pour « Vini », qui avait déjà été éloigné des terrains pendant plus d’un mois après une blessure à la cuisse droite fin août contre le Celta Vigo en Liga.