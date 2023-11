Il a beau se dépatouiller à chaque sélection, même avec, parfois, trois secondes et demie de temps de jeu, mais Olivier Giroud le sait, au fond de lui. Malgré des retournés ou des coups de boule sortis de nulle part, Kylian Mbappé viendra un jour, et ça ne se comptera probablement pas en années, le chasser de son titre de meilleur buteur de l’équipe de France. Avec dix buts de retard sur l’ancien Gunner, l’attaquant parisien pourrait même passer devant lors du prochain Euro.

46 buts en sélection, en attendant le match face à la Grèce, ce mardi, pour les qualifs à l’Euro 2024, 27 avec Monaco et 227 avec le PSG. Pas besoin d’avoir participé à « Des chiffres et des lettres » pour que le compte soit bon. Oui, ça fait bien 300 buts depuis le début de sa carrière pour le Kyks. Le tout à seulement 24 ans et 333 jours. Mieux que Neymar (277), Messi (274) ou Cristiano Ronaldo (158) au même âge, rapporte L’Equipe.

« 300, c’est ridicule »

Alors, vous nous voyez venir, évidemment. Si le kid de Bondy fait mieux dans les temps de passage que les autres machines, jusqu’où peut-il aller ? « J’ai toujours voulu marquer l’histoire de mon sport, assurait sobrement le capitaine des Bleus après son triplé face à Gibraltar. Certains joueurs en ont marqué 800, d’autres 850. Trois cents, à côté, c’est ridicule ! C’est une étape pour moi, et je veux continuer à être décisif pour mon équipe nationale et mon club. »

Le détail des buts des 300 buts de Mbappé en carrière. - Sofascore / 20 Minutes

S’il continue à surfer sur la dynamique actuelle, avec une cinquantaine de buts par saison, Kylian Mbappé pourrait être proche des 800 buts dans une dizaine d’années, à 35 ans. Proche, donc, du nombre actuel de buts de Leo Messi (821) et Cristiano Ronaldo (860). « Il peut atteindre et même dépasser les chiffres réalisés par Messi ou Ronaldo, c’est certain, estime l’international français Steve Savidan. Il est comme eux à leur grande époque, il est dans une équipe qui domine son championnat, et ça perdurera plusieurs années. Et, en équipe de France, il est accompagné d’une super génération. »

« Mille buts, c’est toute une vie »

Messi et CR7, c’est bien. Mais Mbappé peut-il dépasser Pelé et, selon la légende construite par lui-même, 1.283 buts ? « Mille buts, c’est toute une vie, en rigole Elie Baup, l’ancien coach de Bordeaux ou de Marseille. Pour Mbappé, autour des 700 buts, ça deviendrait déjà un exploit. Et battre Cristiano Ronaldo, ça relèverait de l’exceptionnel. » « Les 1.000 buts, ça va être difficile, mais atteignable », rétorque Savidan. Alors, comment ?

En s’améliorant sur certains points, selon l’ancien joueur de Valenciennes : « Il a une grosse marge de progression sur coup franc. Il peut aussi s’améliorer dans le jeu de tête. Pour ça, il faut aussi qu’il soit dans la surface, mais ce n’est pas son point fort, ni son rôle, car c’est plutôt lui qui centre. Et qu’il reste au PSG ou qu’il parte dans un autre club, il faudra qu’il continue à tirer les penaltys. »

En changeant un peu son jeu en vieillissant, selon l’ancien coach toulousain : « Avec le temps, comme le dit un peu Luis Enrique, il va devoir un peu plus participer, avoir plus de déplacements par rapport au collectif, être plus dans la mouvance collective, qui permet d’économiser les efforts individuels. Et ça lui permettrait de rester dans ses normes de buts, grâce à l’utilisation de ses partenaires. »

« Les joueurs n’auront pas la même longévité »

Surtout, il faudra qu’il se préserve. Hormis une mise à l’écart d’un mois pour cause de bougonnerie cette saison, et une blessure aux ischios qui l’a tenu éloigné des terrains pendant trente jours en 2019-2020, Kylian Mbappé a, pour le moment, échappé à la faucheuse. « Des saisons à 50 buts, ça reste exceptionnel, car il faut avoir une vigilance, une lucidité tous les trois jours, une récupération optimale », souligne Elie Baup. Et, même s’il ne souhaite pas être l’oiseau de mauvais augure, le Saint-Gaudinois doute que Donatello puisse durer sur la longueur, et par conséquent, marquer à tout-va.

Aujourd’hui, les jeunes joueurs commencent de plus en plus tôt, et n’auront peut-être pas la longévité de Cristiano Ronaldo ou Messi. Le nombre de matchs est plus conséquent en sélection, le nouveau format de la Ligue des champions va proposer aussi plus de rencontres. Les joueurs n’auront pas la même longévité, car il y aura une usure prématurée. Faire dix saisons avec des matchs tous les trois jours, ce n’est pas possible. Il y a trop de matchs, de recherche du spectacle, qui vont user les organismes, même psychologiquement. »

Alors, avant que le Kyks ne prenne le déambulateur et ne vienne nous conter, lors des longues soirées d’hiver, ce lob de 40 mètres inscrit face à Gibraltar, si vous savez quand on a battu le record de la plus grosse victoire de l’équipe de France, il ne nous reste plus qu’à profiter du génie de Bondy, peu importe si c’est pendant cinq, dix ou quinze ans. « Je le dis souvent, soyons contents qu’il soit français, soulignait Thierry Henry. C’est extraordinaire, continuons à le regarder. » Au moins, ça permettra d’avoir une preuve de tous les buts qu’il a marqués. Pas comme Pelé.