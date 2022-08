Ils ne dégaineront plus de chiffres ou de consonnes et de voyelles. Alors que Des chiffres et des lettres deviendra une émission hebdomadaire à la rentrée sur France 3, ses piliers Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat ne seront plus de la partie. Une décision qui n’est pas de leur fait, ont-ils affirmé.

Les acolytes du jeu ont évoqué ce lundi soir un départ « contraint et forcé », récusant la version avancée par France Télévisions d’un changement de formule qu’ils auraient refusé. Dans un communiqué envoyé à l’AFP et au Parisien, les deux figures historiques du PAF donnent leur version de leur départ, et évoquent « une situation d’une rare violence ».

#DesChiffresEtDesLettres

Un communiqué d’Arielle #BoulinPrat et Bertrand #Renard, piliers du jeu télévisé emblématique de @francetv pic.twitter.com/H4n9nKFYjx — Jean-François Guyot (@JFGuyot) August 22, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



En CDD depuis une quarantaine d’années

« Ce qui est désigné pudiquement comme un "désaccord contractuel" a surgi car FTV a exigé une baisse de notre salaire de l’ordre de 60 % et a refusé de nous accorder le CDI que nous avons eu l’outrecuidance de réclamer », affirment-ils dans le communiqué.

« Car oui, vous avez bien lu, nous sommes en CDD depuis 36 ans pour Arielle, et 47 ans pour Bertrand… », soulignent-ils. « Nous n’existons pas alors que nous sommes tous les jours à l’antenne. Cette régularisation nous a été sèchement refusée ».

Des adieux le 11 septembre

Vendredi, Alexandra Redde-Amiel, directrice de l’unité des jeux, variétés et divertissements de FTV, avait annoncé ce départ au Parisien. « Nous ne nous sommes pas mis d’accord et nous le regrettons », disait-elle.

Ancien candidat du jeu, Bertrand Renard arbitrait la section des chiffres et Arielle Boulin-Prat celle des lettres. Selon Le Parisien, ils feront leurs adieux le 11 septembre via la « diffusion des derniers numéros mis en boîte avant l’été ». Auparavant quotidienne, « Des chiffres et des lettres » ne sera plus diffusée que le week-end en fin d’après-midi sur France 3, avec une nouvelle formule.