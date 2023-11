Premier coup de frein dans une ascension éclair. Le jeune milieu de terrain du PSG Warren Zaïre-Emery, victime samedi d’une entorse à la cheville droite lors de sa première sélection en Bleu, ne rejouera pas en 2023 et manquera les prochains matchs décisifs du club parisien. Le verdict était attendu, il est tombé lundi soir : « entorse de gravité moyenne à la cheville droite », a annoncé le PSG dans un communiqué. Son prodige de 17 ans « restera en soins jusqu’à la trêve hivernale », soit jusqu’à la fin de l’année.

Le club parisien devra notamment faire sans lui lors des deux prochains matchs de Ligue des champions contre Newcastle, mardi prochain, puis à Dortmund le 13 décembre, décisifs pour la qualification en huitièmes de finale. « WZE », devenu un élément clé de l’équipe de Luis Enrique malgré son très jeune âge, manquera également au moins cinq matchs de Ligue 1 avant de retrouver les terrains en 2024.

En marquant face à Gibraltar à 17 ans et 255 jours, Warren Zaïre-Emery est devenu 𝙡𝙚 𝙥𝙡𝙪𝙨 𝙟𝙚𝙪𝙣𝙚 𝙗𝙪𝙩𝙚𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝙡'𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝘽𝙡𝙚𝙪𝙨 depuis 1914 ! 💫



Il a malheureusement été blessé sur cette action, bon rétablissement Warren 💙 pic.twitter.com/V636XEjcZC — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 20, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Un gros coup dur pour le club parisien, sachant que le milieu est un des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur espagnol cette saison : il a participé à quinze des seize parties disputées par le PSG, toutes compétitions confondues, jouant très souvent l’intégralité des rencontres, marquant deux buts et offrant deux passes décisives.

Nouvelle étoile de l’équipe de France, Warren Zaïre-Emery a été blessé au moment d’inscrire son premier but international, dès sa première sélection, à la 16e minute du match contre Gibraltar – qui a viré à la démonstration totale (14-0, un record dans l’histoire des Bleus). Après un tacle non maîtrisé du défenseur Ethan Santos, exclu dans la foulée pour ce geste, c’est à terre et grimaçant que le néo-international a fêté son premier but en Bleu.

« Frustré » mais « fier »

Quelques minutes plus tôt, il était devenu à 17 ans huit mois et 10 jours le joueur le plus jeune à évoluer en équipe de France depuis la Première Guerre mondiale, mieux qu’Eduardo Camavinga, qui avait 17 ans neuf mois et 28 jours lors de sa première sélection contre la Croatie (victoire 4-2) en 2020. « Frustré d’avoir dû quitter le terrain si vite mais également fier et honoré d’avoir célébré ma première sélection avec un but », a-t-il écrit dimanche sur Instagram, ajoutant : « Place au travail pour revenir au plus vite. »

Il avait logiquement quitté les Bleus dans la foulée du match contre Gibraltar à Nice, tirant un trait sur le voyage en Grèce, où la France jouera mardi pour le compte des qualifications à l’Euro 2024 son dernier match de l’année. En dépit de l’absence de fracture, « ça reste une blessure importante qui va demander certainement (…) plusieurs semaines », avait anticipé le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps lors de l’émission dominicale Téléfoot, sur TF1.