A quoi ça tient, un « perfect » en phase de qualifications pour l’Euro 2024 ? Un trou d’air à l’heure de jeu et les deux buts encaissés inclus dans le lot, certes, mais aussi, peut-être, à une erreur d’arbitrage ? A la 89e minute de jeu, alors que la France, tenue en échec (2-2) par la Grèce, pousse pour essayer de marquer le but de la victoire, Kingsley Coman joue de malchance en touchant deux fois le poteau sur une même frappe détournée, après avoir enrhumé un défenseur grec. Une action d’autant plus improbable que le ballon semble avoir franchi la ligne d’Odysseas Vlachodimos.

"L'UEFA a beaucoup d'argent et ils n'arrivent pas à mettre tout au point pour qu'on sache s'il y a but ou non"



« Il a manqué la goal-line, l’UEFA a beaucoup d’argent mais n’arrive pas à mettre tout au point pour qu’on sache s’il y a but ou non. S’ils veulent qu’on fasse plus de matchs, nous, on leur demande plus de technologie », a râlé Antoine Griezmann au micro de TF1 après la rencontre, dans une réponse bien sentie.

Comment expliquer, par ailleurs, que la VAR n’ait pu intervenir ? Autant de mystères qui privent la France des honneurs d’un sans-faute que seul le Portugal aura réalisé sur cette phase de qualifications. Une colère que seule la victoire finale à l’Euro en Allemagne saura apaiser.