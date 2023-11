Grèce-France EN DIRECT : Fofana remet les clepsydres à l'heure d'une frappe surpuissante... Suivez le match avec nous

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

73e : OOOOOOH FOFANA REMET LES CLEPSYDRES A L'HEUUUUUUUREEEE QUELLE FRAPPPEEEEE!!!!! 2-2

72e : Je revois l'action du 2e but, Koundé s'est fait avoir comme un cyclope devant Ulysse... D'ailleurs il est sorti, remplacé par Clauss

68e : Les Bleus incapables pour le moment de remettre les clepsydres à l'heure. Pire encore, ils laissent des espaces à l'attaque grecque.

64e : C'est bon, le Kyks est sur la pelouse. C'est gagné.

63e : Les Bleus vont faire entrer leur cheval de Troie sur la pelouse, aka Kylian Mbappé. A ne pas confondre avec le cheval de Troyes, Benjamin Nivet.

61e : OH LA REMONTADIKOS!!!! Ioanidis punit les Bleus, 2-1 au terme d'une action collective de grande classe. Koundé se fait complètement laver sur son couloir, jamais il doit prendre un petit pont là

56e : C'était le premier tir cadré pour les Grecs ce soir. Quand on n'a pas beaucoup d'occasions, il faut savoir les convertir. Demandez à Pâris comment il a eu ce même Achille pendant la Guerre de Troie, alors que l'Oracle estimait à 99,9 la cote du décès du demi-dieu grec à l'époque

54e : EGALISATION DE BAKASETAS! La demi-volée du Grec fait mouche, elle est parfaite, puissante et précise comme une attaque glaive en mains d'Achille!

52e : Ouuuuh l'alerte de Ioanidis sur un caviar de Retsos dans le dos de la défense française. Heureusement le Grec foire complètement sa demi-volée qui s'envole au sommet de l'Olympe. Le ballon est aussitôt dédicacé par Hercule et sera revendu aux enchères, l'argent récolté sera reversé à une association pour les enfants orphelins d'Athènes

50e : Quelqu'un est dispo en Grèce pour faire un détour par Delphes, histoire de demander à la Pythie si on va gagner l'Euro ou pas?

48e : Kylian Mbappé part s'échauffer, il va donc rentrer comme annoncé par DD à la pause

46e : C'est reparti à Athènes! 1-0 pour la France pour rappel, grâce à un but de Mykonos-Muani

21h45 : DD au micro de TF1 : « On gère, on a le ballon, il faut faire attention car ils attendent les pertes de balles pour se projeter. On reste sur la même équipe même si je vais être amené à faire des changements en seconde période. Probablement avec Kylian Mbappé. »

21h37 : Merci à toi de nous rejoindre! Seulement une année de grec, mais j'ai quelques restes de cette époque + d'un voyage épique en vacances lors de l'été 2021 (Baptiste, si tu me lis...)

21h36 : Malheureusement c'est du premier degré. Bon après c'est pas bien dramatique, c'est pas comme si les 70 millions de Français maîtrisaient l'alphabet grec non plus. Mais c'est cocasse

21h35 : On fait un petit détour par l'Agora pendant la pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la seconde période

45e : C'est la mi-temps sur l'Acropole! La France mène logiquement 1-0, mais attention à la colère des dieux en seconde période. On les connaît bien, les Zeus, Poséidon, etc. Toujours là pour intervenir dès que leurs gars sont en galère.

43e : Ce but m'a complètement sorti de mon live composé, on le rappelle, à 99% de blagues sur la culture helléniste. A noter que les Bleus rejoignent virtuellement le Portugal dans la catégorie des équipes qui ont gagné tous leurs matchs de qualif pour l'Euro 2024

41e : BUUUUUUUUT DE RANDAL KOLO MUANI, ANGLE FERME, UNE FRAPPE AUSSI FORTE QUE LA COLERE DE POSEIDON! BOOOOUM 1-0!

36e : Puisqu'on parle culture grecque pendant un match de foot, un mot sur l'influence des oeuvres homériques sur le ballon pied. L'Ajax tout comme Bernard Diomède sont des personnages remarquables de l'Illiade avant d'être des références footballistiques

33e : LE POTEAU DE GRIZOU! Oh les Bleus ont failli ouvrir le score sur un but gag, on a rien compris, mais le Français vendange de manière assez invraisemblable son 1 contre 1 face à Vlachodimos

29e : (Et sinon il se passe quoi sur le terrain? Quelqu'un pour me faire un résumé, le temps que je prépare ma prochaine blague)

26e : Vrai ou faux? Dans le métro d'Athènes, on peut lire le journal « 20 Minotaure » sur le chemin du travail

23e : Bon pour le moment on part pas sur un combat qui mérite d'être peint sur un vase puis volé par l'armée britannique pour finir dans un musée à Londres

19e : Les Hoplites adverses sont toujours bien en place, difficile de se frayer un chemin là-dedans. Ca me rappelle 2004

16e : Gros début de match du gardien grec, assez curieusement d'ailleurs. Car pour avoir bien suivi le parcours d'Odysseas Vlachodimos à Benfica, je peux vous dire que sa pige au Portugal a été plus douloureuse pour les supporters lisboètes que le périple d'Ulysse de Troie à Ithaque.

14e : OUUUUUH GRIZOU QUI POUSSE VLACHODIMOS A S'ENVOLER DANS LE CIEL D'ATHENES! Première grosse occasion pour les Bleus

11e : Parenthèse sportive, première frappe d'Ousmane Dembélé, qui se heurte à Vlachodimos

10e : Environ 500 supporters français présents à l'OPAP Arena, c'est à dire largement assez pour résister aux Perses sur une plage grecque

8e : C'est terrible je suis en train de louper tout le match parce que je fact checke mes prochaines blagues. Et oui ici on est très pointilleux avec l'Histoire

6e : A noter côté grec la présence en défense de Retsos, Ticket de son prénom

4e : Les Grecs jouent à cinq derrière, c'est très serré, il y a peu d'espaces comme à Corinthe.

2e : Les Grecs ne sont pas favoris mais ils ne l'étaient pas non plus à Marathon en -490. On s'en souvient bien, on y était

1ère : C'EST PARTIIII A L'OPAP ARENA

20h43 : Coup d'envoi imminent. Installez-vous sur le canap, prenez une ou deux bouteilles d'ambroisie pour vous mettre ienb, ça va commencer

20h40 : Les joueurs font leur apparition dans l'arène!

20h35 : En France, le match de ce soir vient remplacer la diffusion de la saga Harry Potter sur TF1. En Grèce, c'est la fameuse série à succès « Mycènes de ménage » qui se voit déprogrammée sur Alpha TV

20h35 : L'équipe arbitrale sera allemande. D'un point de vue impartialité, ça se tient. Rivalité historique avec la France d'un côté, aversion pour la politique économique grecque de l'autre. Bon choix

20h25 : En hommage à ce visuel absurde j'ai décidé de caser ce soir un maximum de références à l'Hellénisme. Et je commence fort. Va-t-on assister à un match à EPIDAUREMIR debout? 🏛️ 𝑫𝒆𝒓𝒏𝒊𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒂𝒕 𝒅𝒆 𝒍’𝒂𝒏𝒏𝒆́𝒆 🏛️



Les Bleus débarquent à 𝑨𝒕𝒉𝒆̀𝒏𝒆𝒔 pour affronter la 𝑮𝑹𝑬̀𝑪𝑬 😤



Rendez-vous à 20h45 sur TF1 💪



🇬🇷🇫🇷 | #GREFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/8rBNPHWdpi — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 21, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: En hommage à ce visuel absurde j'ai décidé de caser ce soir un maximum de références à l'Hellénisme. Et je commence fort. Va-t-on assister à un match à EPIDAUREMIR debout?



20h15 : Le général Mbappé sur le banc L'attaquant du Paris Saint-Germain est préservé par Didier Deschamps, et laisse place à un quatuor très offensif composé de Griezmann, Dembélé, Kolo Muani et Giroud.