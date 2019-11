Thierry Henry connaît bien la MLS pour y avoir joué 4 ans. — Valery HACHE

Un aller simple de l’autre côté de l’Atlantique pour celui qui a terminé sa carrière de joueur au New York Red Bull en 2013. Licencié de son poste d’entraîneur de l’AS Monaco en janvier dernier, Thierry Henry va tenter de lancer réellement sa carrière de coach sur le banc de l’Impact Montréal dans un championnat qu’il connaît bien, la MLS.

« J’ai toujours eu un œil sur cette franchise, a assuré le nouvel entraîneur-chef dans un communiqué publié sur le site du club. On m’en a toujours dit du bien. J’ai aussi pu constater, surtout quand j’étais à Montréal pour jouer, que les gens étaient vraiment chaleureux et gentils. Je suis content de pouvoir représenter le club et donner le maximum pour amener l’équipe aux play-offs, parce que ça fait un moment qu’on ne s’est pas qualifiés. On va commencer par le commencement, tout doucement, et remettre de bonnes bases, pour que ce club se retrouve où il doit être. »

Neuvième de conférence Est cette saison, Montréal a encore un peu de chemin à parcourir pour parvenir à cet objectif. Henry a une vision assez claire de ce qu’il entend mettre en place pour y arriver. « On va essayer d’avoir notre style, notre philosophie, a assuré l’ancien Gunner. Ça passe par le travail, la rigueur et le professionnalisme. J’espère qu’on va tous tirer dans le même sens. »