Revoilà Thierry Henry. L’entraîneur français a livré une interview au Daily Telegraph dans laquelle il fait part de son souhait de reprendre une équipe en tant qu’entraîneur numéro 1, malgré le désastre monégasque​ de la saison passée.

« Traitez-moi de fou si vous voulez mais j’adore le football et je crois que je peux être un entraîneur à succès », a déclaré Henry. Si son téléphone est resté muet durant quatre mois après son éviction, il a « soudain reçu cinq appels. Certains ne correspondaient pas à ce que je cherchais et d’autres pour un poste de numéro deux ».

« Je ne prendrai pas de poste de n°2 parce que je veux être numéro un », a affirmé le champion d’Europe qui a fait ses armes auprès du sélectionneur belge lors du Mondial-2018 conclu par un échec en demies contre la France. « J’aime diriger et c’est à moi de déclencher les choses. Comme quand j’ai rejoint Arsenal comme joueur et comme quand j’ai rejoint la Belgique avec Roberto (Martinez, le sélectionneur). C’est une évolution ».

Exclusive: Thierry Henry on the fight to prove himself all over again - 'I believe I can be a successful coach' @Matt_Law_DT https://t.co/fW4Q4UD0DN pic.twitter.com/pWLC1wti9C