Oups, on parle de MLS sans Zlatan. Et pourtant, c’est bien Seattle qui a remporté le championnat nord-américain de football après son succès, dimanche, face à Toronto (3-1), en finale de la Coupe MLS.

Les Sounders, 2e de la Conférence Ouest derrière le Los Angeles FC et son meilleur buteur de la ligue, décrochent le deuxième titre en MLS de leur histoire. La franchise canadienne, elle, chute à nouveau en finale, face à Seattle, comme lors de l’édition 2016.

