Zlatan Ibrahimovic sous le maillot du Los Angeles Galaxy, le 7 juillet 2019. — Ringo H.W. Chiu/AP/SIPA

Du très grand Ibra. Le Los Angeles Galaxy a remporté vendredi le derby du championnat américain de football (MLS) face à son grand rival, le Los Angeles Football Club (3-2), grâce à un triplé de l’éternel Zlatan Ibrahimovic.

A 37 ans, l’ex-joueur du PSG a une nouvelle fois assuré le spectacle, se montrant décisif aux moments où son équipe en avait le plus besoin. Mené dès la quatrième minute, Le Los Angeles Galaxy a pu revenir au score quatre minutes plus tard grâce à l’égalisation de son buteur suédois, qui leur a ensuite permis de prendre l’avantage à la 56e minute, avant d’enfoncer le clou à la 70e.

« Quand on joue contre un rival comme celui-là, dans un stade complet, je me sens survolté. Je ressens l’adrénaline. C’est considéré comme le plus gros match de la ligue et dans les plus gros matchs, je montre de quoi je suis capable », a déclaré Ibrahimovic à l’issue de la rencontre. Le Los Angeles Football Club est actuellement premier de la Conférence ouest de la MLS, juste devant le Galaxy.