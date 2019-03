« Conor McGregor est le Zlatan Ibrahimovic du MMA ». La petite phrase de l’ancien Parisien n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Interrogé par la FIFA, Conor McGregor est revenu sur la sortie d’Ibra, qui date d’août 2017, et a fait une drôle de proposition au Suédois.

« Je respecte Zlatan et son état d’esprit de vainqueur, mais soyons sérieux. Il n’y a qu’un seul Conor McGregor ! Zlatan Ibrahimovic essaie d’être le Conor McGregor du foot. Bonne chance à lui. Zlatan et Paul Pogba sont les bienvenus s’ils veulent venir s’entraîner avec moi, quand ça les arrange. »

"Zlatan and Paul Pogba are welcome to come and train with me whenever they'd like."@UFC star @TheNotoriousMMA throws an invite to @Ibra_official & @paulpogba, urges @ManUtd to appoint Ole Gunnar Solskjaer permanently and more 🥊⬇️