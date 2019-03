Il voulait une photo, Conor McGregor détruit son téléphone

Conor McGregor n’est pas encore de retour dans l’octogone, mais il a déjà fait son retour en prison. La star du MMA a été arrêtée lundi soir à Miami.

La veille, en sortant de boîte de nuit, un fan a tenté de le prendre en photo, raconte le Miami Herald. Visiblement pas content, Conor McGregor a fait voler l’appareil de ses mains, avant de sauter dessus à de multiples reprises, et de repartir avec.

« L’incident a été capturé par les caméras de vidéosurveillance. McGregor n’a pas été arrêté sur place, mais des inspecteurs ont passé la journée à enquêter et l’ont trouvé dans une maison à Miami Beach », explique le quotidien local.

McGregor a ensuite passé quelques heures dans une cellule d’une prison de Miami-Dade, avant d’être relâché sous caution un peu après 22 heures.

WATCH: Footage from moments ago as MMA star #ConorMcGregor leaves jail in Miami-Dade County. He was arrested earlier today after allegedly smashing a man's phone and taking it. Read the latest here: https://t.co/EdMPjTYBMp pic.twitter.com/hDASDqwV3C