Changement de cap: C'est décidé, Floyd Mayweather va se mettre au MMA (pour affronter Khabib?)

Mayweather et McGregor prêts pour le combat des chefs. — Capture d'écran @TheNotoriousMMA

Voilà ce que beaucoup de fans de MMA attendaient. En conférence de presse lundi, la superstar de la boxe Floyd Mayweather a annoncé qu'il allait entamer une transition vers le MMA. «Je voulais faire quelque chose de différent, explique-t-il. Je voulais montrer mes qualités en dehors des États-Unis et participer à un combat particulier. » Pour l'instant, pas de grands combats UFC prévus: il a signé un contrat avec la franchise japonaise de Rizin Fighting Federation et son premier combat est prévu face à un certain Tenshin Nasukawa, 20 ans, le 31 décembre prochain.

Pour rappel, Floyd Mayweather avait déjà affronté une star du MMA, Conor McGregor, mais avec les règles de la boxe. Récemment, un combat face à Khabib Nurmagomedov avait aussi été évoqué. Et si cette fois-ci c'était dans l'Octogone?