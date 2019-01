Patatras ! Son arrivée fracassante en octobre après le limogeage de Leonardo Jardim, n'est plus qu'un lointain souvenir : ce jeudi soir, l'AS Monaco annonce, via un communiqué, qu'il suspend Thierry Henry de ses fonctions d'entraîneur. « L'AS Monaco annonce avoir décidé de suspendre de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première Thierry Henry à compter de ce jour et en attente d'une décision définitive. Franck Passi assurera l'entraînement du groupe professionnel ce vendredi ».

Le Monaco d'Henry, qui avait été nommé entraîneur le 13 octobre dernier après le licenciement de Leonardo Jardim, est avant-dernier de Ligue 1 et restait sur deux défaites cinglantes à domicile contre Strasbourg (5-1) en L1 et Metz (3-1), un club de L2, en Coupe de France.

Débuts chaotiques

La première de « Titi » comme entraîneur tourne au fiasco monumental, et Monaco change une deuxième fois d'entraîneur cette saison. Passi, arrivé le 20 décembre pour être l'adjoint d'Henry, prend les rênes de l'équipe.

Tendu ces derniers temps, Henry s'était emporté contre l'arbitrage vidéo et avait dû présenter des excuses à un joueur de Strasbourg, Kenny Lala, pour l'avoir insulté. Depuis son retour dans son club formateur, Thierry Henry n'a remporté que deux matchs de L1, à Caen (1-0) et Amiens (2-0), pour sept défaites et deux nuls qui laissent l'ASM à la 19e et avant-dernière place. Eliminé en Ligue des champions et en Coupe de France, il ne reste que la Coupe de la Ligue à Monaco, avec une demi-finale à Guingamp mardi.

L.Gam.