Toute en sobriété comme à son habitude. Mercredi, Zlatan Ibrahimovic a fait savoir par un message posté sur Twitter qu’il avait, selon lui, fait le tour de la MLS, le championnat nord-américain, et qu’il était temps de partir vers de nouveaux horizons.

« Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu, a écrit la star suédoise de 38 ans. Merci au Galaxy de m’avoir fait sentir de nouveau en vie. Aux supporters du Galaxy : vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan. Il n’y a pas de quoi. L’histoire continue… Et maintenant, retournez voir du baseball », a-t-il écrit avec l’humilité qu’on lui connaît.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr