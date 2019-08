C'est un acte très rare dans un match de football: un message politique. Alejandro Bedoya, l'ancien joueur de Nantes désormais revenu à la maison à Philadelphie, a pourtant pris le micro après avoir marqué lors d'une rencontre de MLS face à Washington, dimanche soir. Après avoir célébré le but avec ses coéquipiers, l'ancien international américain (66 sélections) a couru vers un micro placé au bord de la pelouse pour y crier: «Congrès, fais quelque chose maintenant. Mets fin à la violence par les armes à feu ».

Philadelphia Union soccer player Alejandro Bedoya scores a goal in tonight's game against D.C. United, runs over to a field microphone and shouts, "Congress, do something now. End gun violence." Via FS1 pic.twitter.com/7WH4PA08cs

Ce message fait évidemment suite aux deux fusillades ayant ébranlé les Etats-Unis ce week-end. Après la rencontre, le joueur s'est expliqué: « Je ne vais pas rester les bras croisés, il faut faire quelque chose, rien ne bouge et c’est un gros problème. Avant d’être un footballeur, je suis un humain, j’ai des enfants. Je dois prendre position. » Avant de préciser sa pensée, quelques minutes plus tard sur Twitter: « Les mots sans actions ne servent à rien. Les Etats-Unis sont, semble-t-il, devenu une société dystopique. Faites quelque chose ».

Seeing more thoughts and prayers bullshit.

Words without actions are just worthless. America, it seems, is becoming a dystopian society.

Do something!!! Enough!!!