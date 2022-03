Les amateurs d'ultra-trail n’auront pas droit à un remake de la phénoménale édition 2017 de l’UTMB, en août prochain à Chamonix. Si Kilian Jornet a surpris tout le monde la semaine passée en annonçant sa présence sur le rendez-vous mondial majeur de la discipline (171 km, 10.000 m de dénivelé positif), François D'Haene vient de dévoiler ce mardi un programme 2022 sans Ultra-Trail du Mont-Blanc.

Mais les deux monstres historiques de l’ultra s’affronteront bien le 15 juillet sur la Hardrock 100 dans le Colorado (160 km, 10.000 m de D +), où le Savoyard de 36 ans l’avait emporté pour la première fois l’an passé, temps record de l’épreuve à la clé (21h45). Le deuxième gros objectif de la saison de François D’Haene sera la Diagonale des Fous, le 21 octobre sur l’île de la Réunion.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Une autre course mythique (165 km et 9.576 m de D +) que l'ancien viticulteur du Beaujolais a déjà gagnée en 2013, 2014, 2016 et 2018. Recordman de l’épreuve avec ses quatre sacres, tout comme sur l’UTMB, François D’Haene tentera donc d’y marquer encore davantage l’histoire.