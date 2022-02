Profiter d’un temps mort durant le Marathon des Sables (250 km) pour se planifier une expédition polaire d’une dizaine de jours, c’est quand même un bon truc de barjots, non ? Mais on ne devrait plus vraiment s’étonner lorsqu’il s’agit d’un défi rassemblant l’ultra-traileur Mathieu Blanchard et son ami aventurier Loury Lag. « C’était inhumain en octobre au Maroc, on est monté jusqu’à 58 °C, se souvient Mathieu Blanchard. La seule chose qui nous apportait un vent de fraîcheur, c’était le récit de Loury traversant l’un des plus grands glaciers d’Europe en Islande. L’aventure polaire m’a toujours fasciné donc on a convenu de se bloquer un créneau en février au Canada. »

Loury Lag et Mathieu Blanchard vont participer à partir de vendredi à leur première aventure polaire commune. - Benjamin Faure

Voilà comment les deux trentenaires sont partis ce mardi de Montréal, où Mathieu Blanchard vit depuis huit ans, pour 20 heures de road trip en direction du nord du pays. Après une session d’observation des baleines à Tadoussac, et une visite de la réserve des Innus de Pessamit, Mathieu et Loury passeront vendredi aux choses (très) sérieuses depuis la station Uapishka.

Un défi inédit l’hiver en ski au niveau de l’œil du Québec

Ils seront alors dans la réserve mondiale Unesco de la biosphère Manicouagan-Uapishka, aussi appelée l’œil du Québec, et créée par l’impact d’une météorite il y a 214 millions d’années. Ils vont tenter de franchir le cratère du lac Manicouagan en parcourant près de 240 km sur 30 cm de neige. Pour ce joyeux périple intégralement en ski d’expédition, les deux Français devront chacun tirer une pulka contenant près de 100 kg d’équipements.

Mathieu Blanchard apprend à traîner une pulka pour cette expédition polaire intitulée Uapapunan. - Jérôme Binette

Elle contient une tente d’expédition polaire, un duvet en plumes spécial -40 °C, de la nourriture lyophilisée et un réchaud pour obtenir de l’eau en faisant fondre la neige. S’il y a bien chaque été des amateurs de kayak qui se lancent à l’assaut du cratère du lac Manicouagan, ce défi sera inédit en ski. Ancien candidat des 4 Terres à Koh-Lanta en 2020, Mathieu Blanchard (34 ans) s’est hissé le 28 août dernier sur le podium (3e) de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB, 171 km, 10.000 m de dénivelé positif), référence mondiale absolue de sa discipline extrême.

« Dans la peau d’un novice total »

En attendant de retourner avec ambition à Chamonix l’été prochain, pour le sommet de sa saison d’ultra, il va donc totalement changer d’univers en se frottant à l’œil du Québec. « Dans l’ultra-trail, j’ai toujours une sensation de contrôle, reconnaît-il. Mais là, c’est la première fois de ma vie que je me lance sur pareille aventure dans la peau d’un novice total. Je n’ai jamais passé la moindre nuit de ma vie dans une tente à -20 °C. »

Il lui faudra tenir la distance pendant une dizaine de jours, à coup de 25 km parcourus quotidiennement. Bien plus rodé à ce type d’opérations survie, Loury Lag (35 ans) sera cette fois le taulier du binôme, contrairement à leurs précédentes aventures outdoor depuis un an, des montagnes d’Andorre au désert du Sahara.

Mathieu Blanchard et Loury Lag, ici lors d'un précédent défi outdoor partagé au printemps 2021 à Andorre. - B. Faure

Un film en préparation sur cette aventure

Cette expédition polaire intitulée Uapapunan a pris « une énorme ampleur », s’enthousiasme Mathieu Blanchard, puisque l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, séduite par son film Confiné, racontant son défi off en Gaspésie en plein Covid-19, a rejoint le projet. La marque Bonjour Québec va permettre de suivre jusqu’au 7 mars sur ses réseaux la progression de nos deux Frenchies. Le cinéaste Jérôme Binette réalisera dans le même temps un film sur cette expédition Uapapunan, qui va affronter des conditions extrêmes.

De quoi inciter des courageux à découvrir cette terre ancestrale aussi appelée Nitassinan, fondamentale dans la culture innue ? « Plutôt que de s’évader aux Caraïbes, les gens vont peut-être être titillés par une éco-aventure polaire », sourit Mathieu Blanchard. Alors, cap ?