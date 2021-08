De notre envoyé spécial à Chamonix,

Cela fait plus de 24 heures que Courtney Dauwalter et François D’Haene savourent leur succès sur l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Ce dimanche après-midi, une tout autre course se conclut dans le centre-ville de Chamonix. Il s’agit pourtant bien de l’UTMB, lancée vendredi entre 17 et 18 heures avec ses 171 km et ses 10.000 m de dénivelé positif. « Il faut des François D’Haene mais il faut aussi des coureurs lambdas, sourit Loïc Libot (44 ans). Entre les points de qualification et le tirage au sort, certains d’entre nous attendent depuis trois ans de pouvoir être ici, on s’entraîne comme des bêtes, et les barrières horaires ne nous laissent pas le temps de tremper la main dans un ruisseau. »

Parmi les 2.300 participants de la plus grande épreuve d’ultra-trail au monde, certains ont un chronomètre dans la tête figé sur un timing, 46h30, le temps maximal autorisé pour devenir un finisher, soit avant 16h30 ce dimanche. « Je connais les 14 barrières horaires intermédiaires presque par cœur, confiait avant la course Olivier Mevel (57 ans), venu de Perpignan. Je ne peux souvent même pas me permettre de m’arrêter aux ravitaillements. »

Les coureurs amateurs Loïc Libot et Luidgi Le Bars ont choisi de dormir une quinzaine de minutes sur un banc, dimanche matin à Trient. - Jérémy Laugier/20 Minutes

« Hier, je me suis demandé ce que je faisais là »

Ce dimanche matin, à Trient (Suisse), l’avant-dernier ravito situé au km 140, des dizaines de coureurs en galère ont profité jusqu’au bout (8 heures) de la chaleur aux côtés de proches. Le décalage y est cocasse entre la bande-son enchaînant les Village People et Franckie Vincent et ces sportifs amateurs aux corps meurtris s’offrant un quart d’heure de sieste sur des bancs ou des tables, tandis que d’autres changent leurs pansements pour ampoules. A 39 ans, Antoine Wormser tente au courage de boucler son premier UTMB : « Hier, vers 17 heures, je me suis demandé ce que je faisais là. Mais une fois que je me suis lancé dans ma deuxième nuit, je n’allais pas réveiller tout le monde pour qu’on vienne me chercher en Italie ou en Suisse. Non, je ne vais pas abandonner maintenant, à seulement 30 km de la fin. »

Il va tenir bon, en franchissant la ligne après 45h29 d’un fascinant dépassement de soi. Alors que retentissent deux chansons bien plus dans le ton, You’ll never walk alone et Emmenez-moi, on fait connaissance à 7h15 avec Luidgi Le Bars. Ce commercial dunkerquois de 53 ans raconte s’être mis au trail en 2010, juste après le décès de son père. Son parcours vers l’ultra a depuis toujours eu une dimension cathartique.

Aux côtés de son compagnon d'UTMB Loïc Libot (à gauche), Luidgi Le Bars a réussi son émouvant défi, suivi de près par ses enfants. - Jérémy Laugier/20 Minutes

« Je me demande ce qui leur passe par la tête »

« En 2010, je me suis inscrit sur un 42 km et j’ai emmené les cendres de mon papa avec moi sur la course, lâche-t-il. Là, je participe au Graal des traileurs et je transporte toujours ses cendres dans mon sac. Parfois, quand les circonstances de la vie sont compliquées, on s’imagine une histoire où tout s’aligne bien. Je répète à mes enfants qu’il faut croire en ses rêves et c’est un rêve de partager cette aventure avec eux. » A ses côtés, Antoine et Juliette, respectivement étudiant en STAPS et infirmière, ont les yeux rougis. Depuis vendredi, ils le suivent de près en bus et en van. Juliette (26 ans) résume l’état d’esprit de la famille.

C’est stressant pour nous mais nous sommes fiers de notre papa. Quand je vois certains coureurs tituber et ne plus avoir vraiment conscience de grand-chose, je me demande ce qui leur passe par leur tête… »

Une ambiance festive digne du Tour de France vendredi soir

Essentiellement ce fameux « dépassement de soi » si dur à comprendre pour les non pratiquants d’ultra. Tout comme son compagnon de fortune (ou d’infortune, c’est selon), Loïc Libot, Luidgi Le Bars ne s’est accordé que 45 minutes de « sommeil » en deux jours. « On sent que dormir devient plus important que manger, estime Loïc, qui vient lui aussi de boucler l’UTMB, quelques années après la TDS (145 km). Si on ne dort pas du tout, on n’a plus de motivation, plus de jus. Quoi qu’il arrive, abandonner n’est pas une option pour moi. »

L'ambiance était phénoménale dans la montée de Notre-Dame-de-la Gorge, vendredi soir. - Jérémy Laugier/20 Minutes

Que l’ambiance festive digne du Tour de France, avec feu de camp et « olé, olé » au passage des coureurs, dans la nuit de vendredi à samedi au niveau de la montée de Notre-Dame-de-la-Gorge (km 34), paraît loin. Malade depuis de longues heures, la Suédoise Caroline Olivia Elgan n’arrive plus à s’alimenter : « Je me sens très faible mais j’essaie d’avancer section par section ».

« C’est l’équivalent du Superbowl pour le trail »

Car à l’image d’un Chinois, d’un Polonais et d’une Norvégienne semblant hésiter à repartir pour les 30 derniers kilomètres, à 7h55, cette édition encore marquée par la crise du Covid-19, reste très internationale. La Canadienne Michelle Bousquet (45 ans) a même décidé de venir seule de Montréal pour une dizaine de jours. « Même au Canada, tout le monde sait que l’UTMB est l’équivalent du Superbowl pour le trail. Cela fait huit ans que c’est un rêve pour moi. Je l’ai préparé avec la TDS et la CCC (101) puis j’ai été tirée au sort, après deux années de refus. »

La Canadienne Michelle Bousquet, ici au ravito de Trient, est devenue finisher de l'UTMB, même si elle a dépassé de 15 minutes la barrière horaire de 46h30. - Jérémy Laugier/20 Minutes

Seule et blessée à la main et à un genou après une chute dès le 6e km, Michelle flirte avec les barrières horaires depuis la mi-course. « Je suis tellement épuisée que j’ai dû faire deux siestes de 20 minutes sur une table. C’est bien plus dur que je ne le prévoyais. Le moral n’est plus là mais je ne peux pas m’arrêter là. L’ultra me prouve que je suis forte et mes deux garçons ne me pardonneraient pas d’abandonner. » Les deux pré-ados pourront féliciter leur mère, finisher d’une des courses les plus dures au monde, même si elle a passé la ligne après 46h45.

« Don’t worry, be happy, but you’ve got 10 minutes »

Pour cette Québécoise sans assistance comme pour tant d’autres inscrits, les bénévoles de l’UTMB jouent un rôle précieux. « On sent bien que ces coureurs cherchent du réconfort, ce qui va au-delà d’une soupe et d’un café, confirme Guillaume, l’un des membres du ravitaillement de Trient. Notre rôle de bénévole est véritablement là, et pas quand les meilleurs traileurs viennent s’arrêter une minute avant de viser un temps. » Non loin de là, l’un de ses acolytes suisses annonce au micro dans un anglais d’anthologie : « Don’t worry, be happy, but you’ve got 10 minutes ».

L’exploit d’une vie de traileur ne se joue à rien. Sur le gong de 8 heures, un Américain blême débarque de nulle part, et obtient un droit de poursuivre l’aventure aux allures de sursis. Dix minutes plus tard, un Anglais doit se résigner à s’arrêter là, malgré ses tentatives pour convaincre l’organisation. L’UTMB sait se montrer cruel, mais aussi libérateur pour Luidgi, Loïc, Antoine, Michelle, Caroline Olivia et les 1.520 finishers (sur 3.200 partants) de cette folle aventure.