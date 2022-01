Un nouveau casse-tête administratif lié au statut vaccinal dans le monde sportif. Le match aller de barrages de Ligue Europa Conférence entre l'Olympique de Marseille et le FK Karabagh prévu le 17 février prochain pourrait ne pas se jouer au stade Vélodrome. Comme l’explique l'Equipe, un pass vaccinal​ est exigé depuis lundi pour tous les sportifs français ou étrangers souhaitant jouer sur le territoire national. Et si la majorité des joueurs des équipes d’Europe de l’Est, comme c’est le cas pour les joueurs du FK Karabagh, sont bien vaccinés, ils le sont avec le vaccin russe Spoutnik V. Un vaccin qui n’est pas autorisé, et reconnu en France, pour bénéficier du pass vaccinal.

L’UEFA est donc en discussion avec la France pour une éventuelle dérogation, qui prendrait la forme d’une bulle sanitaire et de tests à 24h du match. Mais en cas de rigueur totale de la France, c’est à la charge de l’OM de trouver une solution, sur terrain neutre. Le club marseillais est en attente du statut vaccinal de ses adversaires, et d’une décision des autorités françaises.