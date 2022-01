Lionel Messi qui sèche un rassemblement de l’Argentine. La nouvelle est assez rare pour que Lionel Scaloni, le dernier sélectionneur argentin en date, soit longuement interrogé sur l’absence de son prodige pour les deux matchs en retard comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022, face au Chili et à la Colombie.

« Nous aimerions qu’il soit ici. J’ai eu une conversation avec lui et il m’a dit que le Covid l’affectait beaucoup. Il avait la souche la plus dure… », a commenté l’ancien défenseur de la Corogne à propos de l’attaquant parisien, qui a fait son retour avec le PSG après un mois d’absence face à Reims, entrant en fin de match à la place de Di Maria.

Messi avait été déclaré positif fin décembre, et sa longue absence par la suite suggère en effet qu’il a eu du mal à se remettre : « Il est important qu’il se rétablisse physiquement et j’ai décidé que le mieux était qu’il ne vienne pas dans de mauvaises conditions, a poursuivi Scaloni, lui-même touché par le virus cette semaine. Il n’a pas joué pendant longtemps et je pense que la décision était la bonne. » Le septuple Ballon d'Or dispose encore de deux semaines d’entraînement et deux matchs pour arriver dans la meilleure forme possible face au Real Madrid, le 9 février prochain.