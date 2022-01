Condamné en novembre par le tribunal de Versailles dans l’affaire de la sextape, Karim Benzema a dû verser 230.000 euros à Mathieu Valbuena, une somme qui a été prélevée sur son compte en banque, a annoncé une source proche du dossier, ce jeudi.

Le 24 novembre dernier, le tribunal avait condamné Karim Benzema à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende pour complicité de tentative de chantage contre son ancien coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena.

Réparation du préjudice moral

Concernant l’action civile, les cinq prévenus avaient été condamnés à payer solidairement la somme de 150.000 euros à Mathieu Valbuena, en réparation du préjudice moral. Une condamnation assortie d’une exécution provisoire. En outre, l’attaquant star du Real Madrid et des Bleus, a été condamné à rembourser 80.000 euros de frais de justice à la partie civile. Karim Benzema et son avocat Antoine Vey ont fait appel de cette condamnation.

Comme il ne payait pas les 230.000 euros demandés par Mathieu Valbuena au titre de l’action civile, la défense de ce dernier a fait saisir via un huissier cette somme sur un compte bancaire français de Karim Benzema vendredi 21 janvier. Cela a provoqué un blocage partiel de ce compte, a précisé une source proche du dossier.

La somme placée sous séquestre

La défense de Karim Benzema avait demandé de placer cette somme de 230.000 euros sous séquestre en attendant le procès en appel. « Ce sont des suites logiques de la décision de paiement immédiat. Nous avons demandé un paiement à l’amiable qui n’est jamais arrivé, nous sommes donc passés à l’étape supérieure », a réagi Me Paul-Albert Iweins, conseil de Mathieu Valbuena.

​

A l’issue de la condamnation de son client, Me Cormier, un des avocats de Karim Benzema, avait fait part de sa « colère », se disant « sidéré » par une « peine très sévère, injuste et sans preuve ». Dans son jugement, le président de la 7e chambre du tribunal correctionnel de Versailles avait estimé que Karim Benzema, qui était absent des débats, s’était « personnellement impliqué, au prix de subterfuges et de mensonges, pour convaincre son coéquipier de se soumettre au chantage ».