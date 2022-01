Fin du drama entre Marcelo et l’Olympique lyonnais. Le défenseur central de 34 ans et son désormais ex-club ont trouvé un terrain d’entente et rompu le contrat qui les liait jusqu’en juin 2023, a annoncé Lyon, mercredi.

Le Brésilien, désormais libre de signer dans l’équipe de son choix, plutôt à l’étranger selon des sources proches de l’OL, est arrivé à Lyon en juillet 2017 en provenance du club stambouliote de Besiktas, pour un transfert de 7,5 millions d’euros.

De bons résultats avec la réserve

Bien qu’il ait prolongé de deux années son contrat au printemps dernier, il a été écarté du groupe professionnel après la déroute à Angers (3-0) en août, pour « un comportement inapproprié ».

Il évoluait depuis avec la réserve en National 2 (4e division) contribuant d’ailleurs aux bons résultats de celle-ci, troisième de son groupe.