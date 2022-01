Vendredi 21 janvier

Paris se lance sur Tanguy Ndombele

C’est clairement la plus grosse info du jour : Selon The Athletic et L'Equipe, l’ancien Lyonnais Tanguy Ndombele est ciblé par le PSG, qui souhaite renforcer son milieu de terrain pour aborder la deuxième partie de saison (et les 8es de finale de C1 face au Real) un peu plus sereinement. Mis au placard par Antonio Conte à Tottenham, le milieu de terrain français est très intéressé à l’idée de rejoindre le club de la capitale, lui qui est né dans l’Essonne, à Longjumeau. Mais l’affaire est loin d’être ficelée, Leonardo faisant du dégraissage de l’effectif parisien une condition à l’arrivée de l’international français (7 sélections). Les deux clubs sont en pourparlers et l’option privilégiée est un prêt avec option d’achat.

Lloris rempile avec les Spurs

Fidèle parmi les fidèles, Hugo Lloris, lui, ne semble pas parti pour quitter les Spurs de sitôt. Le gardien de l’équipe de France vient de signer une prolongation de contrat le liant jusqu’en 2024 avec le club londonien.

✍️ We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new two-and-a-half-year contract with the Club, which will run until 2024. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 21, 2022

L’OM est au complet

Après avoir officialisé les arrivées de Cédric Bakambu (Beijing Guoan) et de Sead Kolasinac (Arsenal), l’Olympique de Marseille ne devrait plus signer qui que ce soit d’ici la fin du mercato hivernal. En revanche, il n’est pas impossible que des joueurs soient amenés à quitter le navire, on pense notamment à Alvaro Gonzalez, qui ne fait plus partie des plans de Jorge Sampaoli. Jeudi, le président marseillais Pablo Longoria s’est montré clair sur le sujet : « J’ai parlé avec Alvaro et son agent pour trouver ensemble des solutions dans les dix derniers jours. La porte est ouverte. »

Lyon peut oublier Azmoun

En quête d’un attaquant pour pallier les départs à la CAN de Karl Toko-Ekambi (Cameroun), Islam Slimani (Tunisie) et Tino Kadewere (Zimbabwe), l’OL avait jeté son dévolu sur Sardar Azmoun, l’international iranien du Zénith. Mais, selon RMC, les négociations se sont arrêtées. L’attaquant a décidé de terminer la saison en Russie avant de partir libre l'été prochain, probablement dans un autre club.