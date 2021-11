Une aile en moins ? Le maxi-trimaran skippé par Thomas Coville et Thomas Rouxel (Sodebo Ultim 3) a percuté un ofni (objet flottant non identifié) dans la nuit de mercredi à jeudi au large des côtes marocaines, endommageant l’un des deux foils (appendices latéraux) qui lui permettent de voler, lors de la Transat Jacques-Vabre. Les deux marins sont sains et saufs, et en sécurité dans le bateau, ont indiqué leur équipe et l’organisation de la course. Le foil tribord est endommagé.

Le bateau pointait en deuxième position de la transatlantique en double, partie dimanche du Havre à destination de la Martinique.

La 15e édition de la Transat Jacques-Vabre, course bi-annuelle, s’est élancée le 7 novembre du Havre à destination de Fort-de-France avec 79 bateaux répartis en quatre classes (Ultim, Imoca, Ocean Fifty et Class 40) et trois parcours différents en fonction de la classe. Après trois jours de course, deux bateaux ont abandonné : les Imoca (bateau du Vendée Globe) de Louis Burton/Davy Beaudart (Bureau Vallée 3) et de Justine Mettraux/Simon Fisher (11th Hour Racing Team – Alaka’i), tous deux ayant démâté.

Franck Cammas et Charles Caudrelier en tête

Les organisateurs de la Transat Jacques-Vabre autorisent les escales techniques : Coville peut donc choisir de rallier un port pour réparer, selon l’importance des dégâts, puis de repartir en course. C’est ce qu’il avait fait lors de la Route du Rhum 2018 (transatlantique en solitaire) avec son ancien trimaran, endommagé sérieusement sur le bras avant gauche. Il avait repris la course après six jours de réparation dans le port de La Corogne (Espagne).

Mis à l’eau en mars 2019, le maxi-trimaran fait partie de la flotte élitiste de la classe Ultim (multicoques volants de 32 m). Les cinq Ultim engagés sur la Transat Jacques-Vabre – dont deux sont sortis des chantiers en avril et en juillet – font leur retour dans une grande course au large multiclasses après une Route du Rhum 2018 catastrophique.

La flotte des Ultim est actuellement menée par le trimaran de Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild).