Ludovic Blas contre Saint-Etienne en septembre dernier. — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Ludovic Blas, qui sera titulaire contre Marseille samedi (17 heures), a réalisé un match plein dimanche à Angers.

Est-il capable de rééditer ce type de performance ? L’ancien Guingampais a beaucoup de mal à être constant au plus haut niveau.

Un défaut qui lui colle à la peau depuis plusieurs années.

Depuis son arrivée à Nantes à l’été 2019, les performances de Ludovic Blas (23 ans) sont toujours escortées du même scepticisme. Etincelant sur un match, le milieu de terrain offensif des Canaris, qui sera titulaire contre l’OM samedi (17 h) à la Beaujoire, peut très bien signer deux prestations insignifiantes les deux rencontres suivantes. Ce qui fait dire à un proche du vestiaire : « Ludo, c’est le meilleur joueur de Nantes, mais quand il en a envie ! »

Dimanche, à Angers (1-3), ses deux passes décisives et son penalty provoqué ont donné encore un peu plus de consistance à la prestation séduisante de l’ancien Guingampais. « Il a explosé ses chiffres sur le plan athlétique, en termes de sprints, confirme l’entraîneur Antoine Kombouaré. Comme par hasard, il a été efficace dans le jeu… Le plus difficile, c’est de répéter ça maintenant. Il est attendu au tournant. » Attendu, Blas (5 buts, 3 passes décisives cette saison), l’a souvent été. Au rendez-vous, très rarement. Il n’a jamais réussi à prendre le bon virage en termes de constance. C’est un peu l’histoire de sa (jeune) vie de footballeur. « Je suis un peu moins irrégulier qu’avant, lâche pourtant, très serein, l’intéressé. Avant ça sautait aux yeux… »

« Ça viendra avec sa maturité d’homme », selon Gourvennec

Jocelyn Gourvennec, qui l’a lancé en pro à 17 ans à Guingamp en 2015, entrevoit aussi une éclaircie encourageante dans l’évolution de son ancien protégé : « C’est mieux, mais c’est encore loin de ce que son potentiel doit lui permettre de faire. » Blas, c’est un peu l’élève pétri de qualités, mais qui ne se donne pas tous les moyens de faire beaucoup mieux. Hervé Guégan, ancien directeur du centre de formation de Guingamp (2014-2016), embraie : « C’est un garçon qui a du talent mais qui ne s’est pas forcément rendu compte de la somme de travail qu’il faut faire pour rester au plus haut niveau. Il se repose parfois sur ses acquis. Il est tellement facile que ça le pénalise. »

Sur le plan scolaire, même constat. « Il fallait aussi le pousser, le bousculer, l’agresser un peu », se souvient Guégan. Beaucoup lui reprochent sa propension à baisser la tête à la moindre contrariété ou difficulté. « Je maintiens que c’est un garçon qui a toujours un peu de mal à se faire violence, poursuit Gourvennec. Quand ça devient difficile, il n’est pas toujours présent. Mais, Ludovic va arriver à maturité plus tard. Cela viendra avec sa maturité d’homme, mais ça va prendre encore un peu de temps encore. »

Champion d’Europe en U19 avec… Mbappé

Ludovic Batelli, son coach en équipe de France U18-U19-U20 et lors du titre de champion d’Europe U19 avec Augustin et Mbappé en 2016, rappelle néanmoins : « Cela fait bien longtemps qu’on dit qu’il est jeune. Il a 23 ans… Il n’est plus si jeune vu le nombre de matchs de Ligue 1 qu’il a à son actif [150 rencontres en L1]. En Bleuet, je lui reprochais aussi ce manque de régularité, mais souvent aussi par moments, son manque de grinta et son renoncement à défendre dans son couloir. »

La semaine dernière, quand il a appris l’arrivée de Kombouaré sur le banc nantais, Blas a (un peu) grogné… A Guingamp, quelques tensions avaient éclaté entre lui et le Kanak. « Quand on est jeunes, on veut jouer tout de suite, a reconnu Blas jeudi midi. Je n’étais pas content d’alterner des bancs et des titularisations. » Dimanche, avant de le titulariser à Angers, Kombouaré s’est adressé à son milieu de terrain. « Il a eu les mots qu’il fallait, confesse celui qui semblait disposer d’un totem d’immunité avec Christian Gourcuff. Maintenant, à moi de faire des matchs comme à Angers tous les week-ends, et si je fais ça, Nantes ne sera plus à cette place… »