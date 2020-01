Ludovic Blas. — LOIC VENANCE / AFP

Place à l’épisode numéro 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Les Canaris (4e de Ligue 1) sont-ils promis à une Coupe d’Europe en fin de saison ? Pour écouter cette émission, c'est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessous.

Ce mardi, nos quatre spécialistes vont débattre de cette question qui a été posée sur le compte Twitter du podcast.

Où le FC Nantes doit-il maintenant recruter en priorité à quinze jours de la fin du mercato ? Et enfin, zoom sur Ludovic Blas, encore buteur dimanche à Saint-Etienne (0-2) qui semble trouver sa place au fil des semaines dans cette équipe nantaise.

Tous les mardis à partir de 18 heures

Quel est le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro entre 15 et 20 minutes pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio innovante qui sera proposée chaque mardi à partir de 18 h sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcasts, Deezer etc.).