Le site de forums Reddit vaut désormais 6 milliards de dollars

RESEAUX SOCIAUX Fondé en 2005, Reddit revendique plus de 50 millions d’utilisateurs quotidiens

Reddit (illustration) — Flickr/ Eva Blue

Tout va bien pour le célèbre réseau social communautaire américain. Le site de forums d’échanges Reddit, qui héberge notamment le populaire forum WallStreetBets, au centre de l’actualité boursière américaine du début d’année, vaut désormais 6 milliards de dollars, après une levée de fonds de 250 millions de dollars.

« Nous avons décidé que le moment présent était la bonne opportunité pour réaliser des investissements stratégiques, notamment dans la vidéo, la publicité, les produits clients et l’expansion vers des marchés internationaux », a indiqué l’entreprise dans un article de blog.

Un porte-étendard de la liberté d’expression sur Internet

Fondé en 2005 par Steve Huffman et Alexis Ohanian, Reddit revendique plus de 50 millions d’utilisateurs quotidiens. Le site, qui regroupe différentes communautés d’intérêt échangeant sur des forums («sous-reddit »), se présente souvent comme un porte-étendard de la liberté d’expression sur Internet.

Reddit est également à l’origine des célèbres « Ask Me Anything » (AMAs), où une personnalité répond en direct aux questions des internautes. De nombreuses stars ou personnalités comme Barack Obama​, Bill Gates ou Madonna se sont déjà prêtés à cet exercice.

Le site a également été plusieurs fois épinglé pour le comportement excessif de certains utilisateurs ou le partage de contenus à caractère haineux. Un populaire forum de partisans de l’ancien président américain Donald Trump a notamment été fermé l’an dernier pour avoir enfreint le règlement du site en publiant des messages incitant au racisme ou à la violence.