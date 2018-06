Comment utiliser Reddit, le site qui a détrôné Facebook aux Etats-Unis

Reddit (illustration) — Flickr/ Eva Blue

L’outil d’analyse de trafic Alexa qui classe les différents sites internet a placé Reddit en 3e position du « Top site » des Etats-Unis. Derrière Google et YouTube, mais devant le bébé de Mark Zuckerberg. Si le succès de la plateforme alimentée par les internautes est bien présent outre-Atlantique, il n’en est pas vraiment de même dans l’hexagone ou il n’arrive qu’en 14e position.

L’une des raisons : côté ergonomie et simplicité de navigation, on repassera. Au premier abord, Reddit ne fait pas vraiment envie et pourtant il est une véritable mine d’informations en tout genre (vraiment en tout genre). Certaines informations ou sujets s’y trouvent plusieurs jours avant d’apparaître dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Si vous ne connaissez pas et souhaitez rester un peu à la page, quelques conseils pour correctement utiliser ce forum s’imposent.

Pour qui ?

Absolument tout le monde. Il est possible de naviguer sur la plateforme, même si l’on n’est pas inscrit. En revanche, certaines actions, tel que poster, commenter ou voter seront en revanche impossible sans s’être inscrit au préalable. Pour la langue, on ne va pas se mentir, il existe bien une page Reddit France, mais le reste du site est entièrement en anglais.

Concernant les sujets, il y en a sur presque tout, même les plus improbables. Et s’il n’y a pas ? Il vous suffit de vous inscrire et de le lancer dans la rubrique dédiée.

Divisé en SubReddit

Les sujets abordés sur la plateforme sont classés en différentes catégories appelées « SubReddit ». Il y a les classiques, tels que « videos », « gif », ou « images », mais également des plus inattendues. Ainsi dans « Accidental Wes Anderson », les internautes postent des photos de lieux qui auraient pu se trouver dans un des films du réalisateur.

Dans le SubReddit « aww », vous trouverez des images d’animaux tout mignons. Pour accéder à ses catégories, trois solutions. Elles se trouvent soit en haut de page du site, soit dans la liste des SubReddit (l’onglet « plus » en haut à droite), soit il faut les connaître et manuellement les écrire dans l’URL, comme ceci : reddit.com/r/aww/

Classement par vote

Les internautes inscrits sur la plateforme ont la possibilité de voter pour faire remonter ou descendre un post sur une page selon son intérêt. A ce propos, le site recommande aux utilisateurs de modérer ou voter au regard de la qualité d’une publication et non en fonction de son avis personnel. « Un article rédigé avec soin et bien documenté peut s’avérer utile pour la communauté, même si vous êtes en désaccord avec son contenu », peut-on lire sur le site qui rappelle les règles de bonne conduite.

Des règles à suivre

Reddit est un site communautaire, donc participatif, sur lequel chacun peut publier un post de son choix. Les votes sont là pour garantir la qualité des publications, mais certaines règles sont également à respecter. Il est par exemple demandé aux internautes d’indiquer leur source, de s’assurer que leur post n’a pas déjà été publié, de « vraiment » lire les posts avant de voter contre, d’éviter les fautes d’orthographe ou encore d’ajouter un marqueur NSFW (Not Safe For Work en anglais) si un post contient des images violentes ou de nudité.

En plus des conditions générales, chaque SubReddit possède ses propres règles afin d’éviter que cela soit la pagaille. Celles-ci se trouvent sur la droite de la page. Sur le SubReddit «AskReddit » qui comporte des questions d’internautes ouvrant sur une discussion, il est par exemple interdit de demander des conseils professionnels ou de l’argent et les questions doivent rester ouvertes. On y trouvera donc ce genre d’interrogations : « Selon vous, quelle histoire vraie mériterait d’être adaptées au cinéma » ou « Les papas célibataires de Reddit ayant élevé une fille : à quel moment de son éducation vous avez été le plus dépassé et pourquoi ? »

Ne nous remerciez pas

L’équipe de 20 Minutes s’excuse par avance si après la lecture de cet article vous stoppez toute vie sociale pour passer des heures à naviguer sur Reddit. Toujours selon l’étude Alexa, aux Etat-Unis, le temps passé par jour et par chaque visiteur sur la plateforme est en moyenne de 15 minutes 03. C’est plus que sur Facebook (10 minutes 41), Youtube (8 minutes 34) ou encore Instagram (5 minutes 43).

