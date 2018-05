Entendez-vous «Yanny» ou «Laurel»? La nouvelle illusion auditive qui fait débat sur Internet

Illustrations réseaux sociaux — Denis Closon/ISOPIX/SIPA

Vous vous souvenez du débat entre la robe bleue ou dorée, en voici un autre qui devrait vous plaire : entendez-vous « Yanny » ou « Laurel » ?

Alors, vous entendez plutôt Yanny ou Laurel ? pic.twitter.com/NVs0npEFIu — BFMTV (@BFMTV) May 16, 2018

Postée d’abord sur Reddit, la bande sonore s’est répandue sur l’ensemble des réseaux sociaux. Pour certains, la voix synthétique prononce clairement « Laurel » tandis que pour les autres, elle lance un « Yanny ».

Une histoire de cerveau et de tonalités

Qui a raison ? Chacun des camps est formel et il est impossible d’entendre le contraire. Et pourtant après de nombreuses écoutes, de nombreux Twittos s’accordent et confient avoir remarqué un léger changement de la perception sonore.

Au debut j'entendais que laurel mais concentrez vous bien :

-en aigu ca fait yanny

-en grave ca fait laurel

Maintenant j'entends les deux ^^ https://t.co/sAi7nOF9rz — idrISSOU (@N3Tyou7) May 16, 2018

Laurel, incontestablement — Guillaume Poingt (@guillaumepoingt) May 16, 2018

le délire yanny/laurel jsp pq il existe jvois pas comment on peut entendre laurel enft y’a aucun son « L » dans le mot — 𝒿𝓊𝓈𝓉𝒾𝓃𝑒 (@criminaljdb) May 16, 2018

C'est ni Yanny ni Laurel mais c'est Yerry — Benjamin (@benmtss) May 16, 2018

David Alais, professeur en psychologie à l’université de Sydney (Australie) a expliqué au Guardian que selon l’interprétation du cerveau, la perception sonore change également. Par ailleurs, les mots « Yanny » et « Laurel » ayant des tonalités similaires, le cerveau est incapable de se décider entre les deux sons.