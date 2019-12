Rassemblement de personnes habillées en Père Noël, le 26 décembre à Kemerovo, en Russie. — Kirill Kukhmar/TASS/Sipa USA/SIPA

La rédaction de « 20 Minutes » vous accompagne pendant les fêtes de fin d’année. Grandes questions, petites interrogations, vrais tracas ? On vous répond.

Chaque année, le site Reddit organise un Secret santa mondial, permettant à des internautes partout dans le monde de s’envoyer des cadeaux.

Le tirage au sort, l’envoi du cadeau, la réception du paquet… On vous raconte comment on participe à ce secret santa géant.

C’est difficile de trouver un bon cadeau. Et c’est déjà compliqué de taper dans le mille quand il s’agit de sa mère ou ses neveux. Et si vous deviez offrir un cadeau à un inconnu ? C’est le pari qu’on a pris en s’inscrivant au secret santa de Reddit, l'un des plus grands réseaux sociaux au monde. Notre tirage au sort nous a fait prendre la tangente vers l’est, en Biélorussie. On vous raconte la délicate recherche du cadeau parfait pour quelqu’un que l’on ne connaît pas.

Le tirage au sort : 300 millions de possibilités

C’est fin novembre, en pleine grisaille hivernale, qu’on a décidé de pimenter un peu notre mois de décembre : et si on participait à l’un des plus grands secret santa du monde, sur Reddit ? Ce réseau social rassemble une communauté de 300 à 400 millions d’utilisateurs, qui discutent autour de centres d’intérêt plus ou moins sérieux et plus ou moins précis. Par exemple, il existe une page consacrée à Donald Trump, une autre aux infos mondiales, mais aussi aux animaux mignons (ma préférée), aux vidéos de cris parfaitement arrêtés, aux gestes de solidarité, aux révélations profondes qu'on a parfois dans la vie ou aux choses moyennement intéressantes.

Chaque année, une des pages de ce réseau social organise un secret santa géant : un tirage au sort est organisé entre tous les inscrits. Et vous vous retrouvez à offrir un cadeau à l’autre bout du monde (ou à votre voisin de palier). Nous, on s’est inscrit au tirage au sort limité au continent européen. Ça fait déjà pas mal de possibilités. On ne vous cache pas notre petite excitation en recevant le mail tant attendu, le 2 décembre dernier : « Votre tirage secret santa est prêt ! »

My Reddit secret santa match is a Dutch police officer and she goes boxing thrice a week. — Basi (@Basi_cally) December 3, 2019

okay but my reddit Secret Santa match is a 9 y/o kid who loves Star Wars...he is about to be SPOILED lol😌 — Trouble Jones (@1killerhighlife) December 4, 2019

Foot et voitures… Qui es-tu Pasha ?

Et l’heureux élu est… Pasha, un Biélorusse de 30 ans, qui n’a pas laissé beaucoup d’indications pour nous aider dans le questionnaire rempli par tous les participants. Pasha aime le foot, Wayne Rooney, peindre des voitures et Manchester United. Bon.

Première chose à faire, enquêter. Essayer d’en savoir plus sur Pasha, qui vit à Minsk, la capitale. Ça nous a menés à apprendre que Pasha est un prénom très courant en Russie et Biélorussie, un diminutif de Pavel qui signifie « petit » et qui peut être donné à un homme comme à une femme. Intéressant (mais inutile pour la recherche du cadeau parfait).

Sachant que le football n’allait pas nous réunir, on a essayé de s’intéresser à ses passions. Pasha a indiqué être fan de Comedy Club, une émission russe de stand-up qui a un succès fou en Biélorussie. Si vous pensiez que l’humour est un langage universel, on vous laisse en juger avec cette vidéo. Non, ne cherchez pas, il n’y a pas de sous-titres.

La recherche du cadeau parfait, un travail d’équipe

A ce moment-là, on ne se faisait plus d’illusion : pour faire plaisir à Pasha, il fallait concentrer tous nos efforts sur le foot (qui, avouons-le, n’est pas une grande passion). On a donc fait appel à des experts maison : les journalistes du service sports de 20 Minutes. En quelques minutes, ils nous ont trouvé l’idée du premier cadeau. Connaissez-vous Maksim Tsikgalko ? Inconnu du grand public, ce joueur biélorusse est célèbre parmi les joueurs de l’Entraîneur, saison 2001-2002. Dans ce jeu video, un bug lui permettait d’enchaîner les buts, faisant de lui l’un des meilleurs joueurs du terrain, une vraie star. « Envoie-lui une photo de lui, ça va le faire marrer », ont assuré mes collègues. Une fois la photo encadrée, il ne restait plus qu’à croiser les doigts pour que l’humour français fasse mouche en Biélorussie.

Pour accompagner cette photo, un ami nous a conseillé une référence littéraire en matière de foot : la biographie de sir Alex Ferguson, le célèbre manager de Manchester United, très sobrement intitulée Mon autobiographie. « Il est super intéressant, sa biographie est très réputée. Il va apprendre plein de choses », a-t-on assuré. C’est ainsi que l’idée n° 2 a gagné un aller simple pour Minsk.

Bon maintenant, on arrête avec le foot, et on passe aux choses sérieuses : la gastronomie française. Avec une envie, celle de faire découvrir à notre Biélorusse nos spécialités. Evidemment, on oublie les macarons et autres truffes de Noël, trop périssables, qui n’auraient jamais passé la douane biélorusse, peut-être un peu sensible. On a donc révisé nos ambitions (très) à la baisse en allant au rayon « gâteaux » du supermarché. Au diable la gastronomie : alors qu’on était en train de se demander si « Saint Michel » exportait en Biélorussie, on a eu une idée. Et si on lui envoyait des Carambars, en lui conseillant de traduire les blagues sur Google Traduction pour se marrer ? Vous n’approuvez pas l’idée ? Trop tard, les Carambar sont dans le colis.

L’envoi du colis : un exercice pas si difficile

Envoyer un colis en Biélorussie… Eh bien, ce n’est pas si compliqué. Nous qui pensions passer des heures à La Poste à expliquer notre démarche… Il suffit de remplir un questionnaire pour les douanes françaises et biélorusses détaillant le contenu du colis, puis passer à la caisse pour payer les 20 euros d’envoi. Et le colis n’a mis que 10 jours pour arriver en Biélorussie. Le miracle de Noël.

On ouvre le cadeau à 20 Minutes

On va s’épargner tout espoir : notre secret santa n’est pas Bill Gates. Depuis 2013, le multimilliardaire américain participe au secret santa de Reddit. Mais cette année, c'est tombé sur Shelby, une Américaine du Michigan, qui a reçu un paquet de 36 kg, contenant entre autres des livres, un manuscrit de Gatsby le Magnifique signé par Bill, un jouet pour son chat ou encore des legos Harry Potter et Star Wars.

Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. 🙋‍♀️Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g — Reddit (@reddit) December 21, 2019

Et à voir les cadeaux partagés sur Twitter, Bill Gates n’est pas le seul à avoir mis la barre haut.

Je viens de recevoir le cadeau de mon Secret Santa @reddit 😱 C’est trop bien ! pic.twitter.com/Q7QltncJLr — dam0un (@dam0un) December 19, 2019

Came home after an 11 hour shift to a box waiting on my doorstep..FULL OF SALSA CHIPS :’) Reddit Secret Santa has gifted me with the greatest blessing, my precious ✨ pic.twitter.com/sOcUe9a6eR — Jeannette LaPointe (@jeannettesio) December 24, 2019

Second year doing the Reddit secret santa gift exchange and my secret santa didn't disappoint 😩 pic.twitter.com/W2e6Bi86qv — Hugo (@juiceaz) December 24, 2019

Did secret Santa on Reddit and got some pretty awesome gifts! Love the handmade scarf 💕 pic.twitter.com/zhnTL8d7uI — Booty Master Billy (@x_SillyBilly_x) December 21, 2019

Et puis arrive enfin le 27 décembre, jour de l’ouverture tant attendue du colis par un collègue de la rédaction.

H-0, l’excitation est totale. Première info : notre colis vient de Biélorussie (l’algorithme serait-il un peu paresseux ?). Deuxième info : notre secret santa s’appelle Julia, elle vit à Minsk, et elle a visé juste (il faut dire qu’on lui avait écrit un roman pour la guider). Résultat : une copie du livre (en français !) Une histoire de tout... ou presque, de l’écrivain Bill Bryson, qui raconte l’histoire des avancées scientifiques, à lire pendant les longues soirées d’hiver, un mug aux couleurs du cosmos, DU CHOCOLAT (biélorusse) et une carte.

Un colis venu de Minsk jusqu'à la rédaction. - 20 Minutes/ JL DELMAS

Comme pour un vrai cadeau de Noël, il ne nous reste plus qu’à la remercier via Reddit. Avant de commencer enfin à profiter de nos propres cadeaux.