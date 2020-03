Le Find X2 Pro de la marque Oppo, disponible en mai à 1199 euros. — CHRISTIOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Tandis que Huawei veut sauver la face malgré l’embargo américain qui l’empêche de loger les logiciels Google dans ses smartphones, le rival chinois Oppo occupe le terrain.

Avec son futur Find X2 Pro qu’il vient d’annoncer et qui sera disponible en mai, Oppo veut s’affirmer dans l'univers des smartphones premium vendus plus de 1000 euros et s’en donne les moyens.

5G, équipé d’un large écran Amoled, de modules photo tout-terrain et d’un système de charge super-rapide, le Find X2 pourrait rebattre les cartes sur le marché de la téléphonie haut de gamme.

Lorsque l’on évoque l’invasion des constructeurs chinois sur le marché du smartphone, on pense évidemment à Huawei, mais aussi à Honor, Xiaomi ou OnePlus. Un autre trublion veut se faire une place au soleil : Oppo. Arrivé en Europe en 2018, le constructeur vient d’annoncer son Find X2 Pro, un smartphone 5G qui possède de sérieux arguments pour damner le pion à Huawei, actuellement contraint par un embargo américain qui l’empêche d’intégrer la suite Google dans ses smartphones…

Un design impeccable

Annoncé pour mai 2020 le Find X2 Pro est d’ores et déjà dans les starting-blocks. Oppo, son constructeur, vient de le dévoiler.

Lancée en 2004 en Asie, la marque Oppo (d’abord spécialisée dans la fabrication de lecteurs MP3 et de platines Blu-ray), avait surpris avec son Find X lancé en Europe il y a deux ans. Il s’agissait du premier smartphone doté d’une caméra frontale pop-up.

La caméra avant de type pop-up du Find X laisse la place à une caméra présence dans un poinçon à l'écran. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Oublié ce mécanisme : Oppo revient à une caméra avant intégrée dans un poinçon à l’écran, qui lui permet cette fois de proposer avec le Find X2 Pro un smartphone étanche et résistant à la poussière (norme : IP 68).

Disposant d’un écran Amoled de 6,7’’/17 cm Quad HD + (3168 x 1440 pixels), le Find X2 Pro réussit un design impeccable. Comme pour les nouveaux Galaxy S20 et S20 Ultra de Samsung, cet écran dit « borderless » ne laisse paraître qu’un infime contour, tandis que dans sa minuscule bulle, la caméra frontale de 32 mégapixels se remarque à peine.

Le Find X2 Pro d'Oppo: un smartphone borderless à écran de 6,7 pouces. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Autre spécificité : un taux de rafraîchissement de 120 Hz contre 60 Hz habituellement. C’est une particularité que l’on rencontre de plus en plus sur les smartphones haut de gamme. Elle a pour avantage de proposer des images significativement plus fluides. Parallèlement, le 120 Hz siphonne bien plus rapidement la batterie… Reste que deux haut-parleurs stéréo ont pris place dans le Find X2 Pro et que le système son Dolby Atmos est embarqué.

Recharge complète en 38 minutes

A l’arrière du Find X2 Pro (recouvert au choix de cuir vegan – donc de faux cuir –, ou de céramique couleur granit), le constructeur a convoqué un trio de capteurs photo de 48, 48 et 13 mégapixels*. Notre brève prise en main révèle un zoom hybride 10x visiblement assez performant. Notons qu’Oppo propose un zoom numérique jusqu’à 60x, c’est un peu moins que celui du Galaxy S20 Ultra qui atteint 100X. Reste qu’Oppo revendique « the best camera in the market » («la meilleure caméra du marché »), ce qu’il conviendra de vérifier dans quelques semaines.

Les trois modules photo de 48, 48 et 13 mégapixels de l'Oppo Find X2 Pro. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le constructeur en profite pour soigner la vidéo avec la promesse d’une stabilisation visiblement assez prometteuse, celle de pouvoir filmer en HDR, mais aussi d’effectuer rapidement ses montages à l’aide de l’outil intégré nommé « So Loop ». A voir.

Embarquant une batterie de 4260 mAh, le Find X2 Pro devrait offrir une autonomie d’une bonne journée. Mais c’est sur son système de recharge rapide SuperVOOC 2.0 qu’Oppo met l’accent. A l’aide de son chargeur de 65W, le nouveau smartphone serait capable de faire un plein total d’énergie en 38 minutes (60 % de la batterie en 15 minutes). Cette rapidité de chargement semble devenir un axe majeur de développement parmi les constructeurs de smartphones.

Huawei fait de la résistance

Sous Android 10, animé par le nouveau processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, le Find X2 Pro arrivera avec une mémoire interne de 512 Go/12 Gb. Il veut clairement renforcer le positionnement de la marque sur le haut de gamme.

Là où seuls Apple, Samsung et Huawei se disputaient il y a encore quelques mois, le match des smartphones à plus de 1000 euros s’élargit à de nouveaux joueurs. Mais la partie risque aussi de devenir de plus en plus serrée. Et les cartes sont d’ores et déjà rebattues.

Huawei qui annoncera le 26 mars son nouveau P40 (sans les logiciels Google) pourra-t-il encore longtemps tenir face à ces marques qui, avec Android 10 à bord de leurs smartphones, risquent de plus en plus de lui faire de l’ombre ? Quand le malheur des uns…

*Soit un module ultra grand angle (120°, avec possibilité de photo macro jusqu’à 3 cm) ; un module grand-angle ; ainsi qu’un zoom périscopique hybride 10 x.