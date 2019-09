Les modules photos arrières du OnePlus 7T. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Présenté en Inde ce jeudi 26 avril, le nouveau smartphone OnePlus 7T de la firme chinoise OnePlus se pose en alternative aux géants de la téléphonie.

Disposant d’un écran taillé pour la vidéo et le jeu et d’une batterie de modules photo à faire pâlir les smartphones les mieux équipés, il devra encore faire ses preuves.

Son lancement devrait intervenir rapidement, mais son prix, que l’on imagine serré, est encore tenu secret.

Ecran Amoled de 6,55’’; trio de modules photo arrières dont un ultragrand-angle ; batterie de 3800 mAh avec recharge rapide… L’annonce du nouveau smartphone OnePlus 7T ce jeudi ressemblait à un menu gastronomique. Appétissant ? Bien décidé à jouer les alternatives crédibles et économiques face aux ténors de la téléphonie que sont Samsung, Huawei et Apple, le constructeur chinois n’a pas lésiné sur la qualité des ingrédients et la débauche technique.

Le One Plus 7T devrait être lancé avec deux finitions. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

But : offrir pour un tarif a priori acceptable (qui n’a pas encore été précisé) un smartphone haut de gamme. Celui-ci devrait être commercialisé en France dans les prochaines semaines*. OnePlus souhaite élargir sa cible et toucher outre sa communauté de fans, une clientèle beaucoup plus large

Un écran pour les vidéastes

La marque chinoise s’en donne les moyens. Si l’écran du nouveau OnePlus 7T n’est que Full HD + (1400 x 1080 pixels), sa dalle est Amoled. Selon OnePlus, sa luminosité est améliorée de 27 % par rapport au OnePlus 7. En outre, elle réduirait de 40 % la lumière bleue, celle qui peut entraîner des perturbations du sommeil et une fatigue oculaire. Autre bonne nouvelle : le OnePlus 7T est compatible HDR10 + et permet ainsi d’afficher des contenus vidéo beaucoup plus nuancés.

La taille de l'encoche au sommet de l'écran a été réduite de 31% par rapport à celle du OnePlus 7. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Au ratio 20 : 9, l’écran du smartphone est plutôt bien pensé pour les vidéastes et les joueurs boulimiques d’images. La taille de l’encoche recevant le capteur photo frontal de 16 mégapixels a été revue à la baisse et est 31 % plus petite que sur le OnePlus 7. Le terminal dispose désormais de haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, pour un son beaucoup plus immersif.

Trois capteurs comme les grands

Le constructeur répond également à l’appétit du public toujours plus affirmé pour la photo et la vidéo. Il se conforme à la nouvelle donne avec un trio de modules photo arrières. Au menu : 48 mégapixels (26 mm, f/1.6) ; 12 mégapixels (telephoto de 51 mm ; f/2.2) et 16 mégapixels (ultragrand-angle de 117°). Ce trio est rassemblé sous forme circulaire à l’arrière du smartphone sous la forme d’un bloc un peu massif. Ainsi répartis, ces modules permettraient selon OnePlus de « mieux gérer l’espace disponible sous la coque du smartphone ». Vu de dos, le OnePlus 7T n’a pas à rougir face à l’iPhone 11 Pro et son imposant bloc photo arrière, ou face au futur Mate 30 de Huawei au dos bien encombrés… La quantité, c’est bien, la qualité c’est mieux : OnePlus qui avait un peu déçu avec son OnePlus 7 Pro est clairement attendu au tournant sur la photo. Bon point : l’ultra grand-angle du 7T est désormais disponible en vidéo, en mode Nuit et Portrait. Et il autorise des photos macro jusqu’à 2,5 cm.

Charge ultra rapide

Comme de coutume enfin, OnePlus joue la carte de la performance avec un processeur musclé. Il s’agit ici du Snapdragon 855 + de Qualcomm, une puce dernier cri optimisée pour le jeu vidéo. On la retrouve sur le smartphone Xiaomi 9 Pro 5G qui a été annoncé ce mardi 24 septembre. Et on l’attend notamment sur le Pixel 4 de Google, qui sera dévoilé début octobre.

48, 16 et 12 mégapixels: les modules photo placent la barre très haut. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le processeur du OnePlus 7T est attelé à une mémoire RAM de 8 Gb (et 128 Go de stockage). Enfin, le terminal qui vient d’être dévoilé s’équipe d’une batterie de 3.800 mAh (contre 3.700 mAh pour le OnePlus 7). Une faible amélioration compensée par le système Wrap Charge du fabricant. Celui-ci assure une recharge complète du smartphone en une heure (50 % en 20 minutes et 70 % en 30 minutes). Après la photo, l’autonomie et la charge ultrarapide des smartphones pourraient bien être un nouveau terrain de jeu pour les constructeurs.

* Sur le site de OnePus, chez FNAC Darty, Bouygues Telecom et Amazon.