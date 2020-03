Tik Tech: On a testé le zoom 100 fois du Samsung Galaxy S20 — 20 Minutes

Dans la guerre qui l’oppose à Huawei, Samsung n'entend pas laisser à son rival le monopole de la qualité photo sur les smartphones.

Avec son nouveau Galaxy S20 Ultra vendu à partir de 1359 euros, le constructeur veut proposer le meilleur avec un capteur de 128 mégapixels, ou encore un un impressionnant zoom 100x.

Le S20 s’en tire avec les honneurs, même si les promesses ne sont pas toutes parfaitement tenues.

Les nouveaux Samsung Galaxy S20 occupent le terrain. En attendant le 26 mars que Huawei dévoile ses P40, privés des services de Google, embargo américain oblige, le Sud-coréen joue sur du velours. Disponible dès le 13 mars, le S20 Ultra s’impose comme le nouveau vaisseau amiral de la marque. Et c’est sur la qualité photo, domaine où Huawei était parvenu à le supplanter, que Samsung veut reprendre la main.

A l’arrière du Galaxy S20 Ultra se présente un imposant bloc photo, ce que certains appellent un « module plaque de cuisson » ! A l’œil nu, on distingue les quatre objectifs* dont l’un domine un capteur de 108 mégapixels. Le Galaxy S20 Ultra est ainsi le second smartphone à embarquer un capteur photo de 108 mégapixels, après le Xiaomi Mi Note 10 lancé fin 2019.

La famille des Galaxy S20 de Samsung: S20, S20+ et S20 Ultra. - SAMSUNG

L’idée pour Samsung est d’utiliser la technologie dite de « pixel binning ». Composé de neuf sous-pixels, chaque pixel laisse entrer plus de lumière au moment de la prise de vues et livre ainsi des images plus lumineuses… en 12 mégapixels (108/9). A l’essai, les photos obtenues s’avèrent d’excellente facture, tant en lumière du jour que dans des conditions plus difficiles. N’opérant pratiquement aucun lissage logiciel, les images gagnent en fidélité, se révèlent plus naturelles, sans ces contrastes souvent si marqués qui caractérisaient jusqu’à présent les photos des Samsung Galaxy.

100x pour quoi faire ?

En continuant l’observation, le module plaque de cuisson de notre S20 Ultra révèle, en bas, un bloc optique estampillé Space Zoom 100x. Sur sa gauche se trouve le zoom périscopique du Galaxy S20 Ultra. Périscopique, car les lentilles ne sont plus empilées les unes sur les autres comme d’habitude, mais positionnées en angle droit et communiquent entre-elle avec un miroir… comme pour le périscope d’un sous-marin. La technique permet ici de réduire l’épaisseur de l’attirail.

Une photo prise en ultra grand-angle avec le Galaxy S20 de Samsung... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

... La même, à main levée, en activant le zoom 100x. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

0,5, 1x, 2x, 4x, 10x, 30x, 100x : l’utilisateur a le choix des armes. Constat : pour impressionnant qu’il soit, le zoom 100x du Galaxy S20 Ultra déçoit… du moins à 100x. D’abord parce qu’il est très difficile d’emploi à main levée : le moindre tremblement de la main prend d’incroyables proportions. Même si une fenêtre s’affiche sur l’écran du smartphone au moment de la visée pour montrer où se situe notre zoom dans l’image originelle, son utilisation est laborieuse. Utiliser un trépied permet de réduire les désagréments, mais pas forcément d’obtenir une meilleure image.

Ultra grand-angle... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Zoom 100x. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Ainsi, impossible à 100x de convoquer le moindre détail : on sent que le processeur et les algorithmes du S20 Ultra travaillent à plein régime pour produire une image aussi nette que possible, sans y parvenir. Mais si son zoom 100x ne fait pas de miracles, les photos prises en 10x sont excellentes. Entre les deux, le zoom 30x du smartphone parvient à révéler une image… exploitable.

Des selfies Portrait impeccables

Si l’on retrouve sur le Galaxy S20 Ultra l’étonnante fonction photo Single Take découverte sur le Galaxy S20 (un déclenchement lance la prise d’une dizaine de photos/vidéos avec des différents filtres, expositions…), d’autres améliorations sont notables. C’est le cas avec les modes Portrait et Selfie Portrait.

40 mégapixels et des selfies Portrait (avec flou à l'arrière du sujet) de belle facture. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Avec un bel effet Bokeh (flou artistique à l’arrière du sujet), Samsung livre des autoportraits aux détourages parfaits, presque cheveu par cheveu. Les 40 mégapixels de la caméra avant** y sont évidemment pour quelque chose, mais là encore, il semble que le constructeur ait revu sa copie autour du traitement logiciel des photos. Les habituels lissages des chairs laissent la place à des carnations beaucoup plus naturelles et à une colorimétrie mieux respectée.

Des photos de nuit correctes mais qui augmentent artificiellement la luminosité de la scène. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

De son côté, le mode Nuit fait son office. Avec un temps de pause assez long (8 secondes), le Galaxy S20 Ultra parvient à réaliser des photos nettes (mais pas ultra-précises), confortablement éclairées. Presque trop d’ailleurs : dans la vraie vie, il n’y avait pas autant de lumière que ce que veut bien montrer la photo ci-dessus !

Le prix d’un appareil photo hybride

Reste à conclure sur le fait que ce super photophone est vendu… à un super prix. A 1.359 euros (128 Go) ou 1.559 euros (512 Go), son prix est proche de celui d’un excellent appareil photo hybride, comme l’Olympus E-M1, actuellement en kit avec un objectif 14-150 mm et proposé dans la même tranche tarifaire.

* 108 mégapixels (120°, équivalent 25 mm ; f/1.8) + 48 mégapixels (24°, 103 mm ; f/3.5) + 12 mégapixels (120°, 13 mm ; f/2.2) + capteur TOF (Time of Flight) VGA.

** 40 mégapixels (80°, équivalent 25 mm ; f/2.2).