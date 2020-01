Le smartphone Honor 9X aligne trois modules photos à l'arrière. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Parmi les nouveaux smartphones vendus autour de 200 euros, le nouvel Honor 9X sait tirer son épingle du jeu avec des arguments sérieux.

On apprécie son grand écran de 6,6 pouces, sa capacité de 128 gigaoctets extensible, mais aussi son capteur photo ultra grand-angle et son autonomie de 2 jours.

S’il nous en offre pour notre argent, l’Honor 9X confrontera néanmoins assez vite les passionnés d’image à ses limites techniques.

La guerre des smartphones vendus autour de 200 euros fait rage. Et ce sont les fabricants chinois qui croisent le fer sur le terrain des appareils de moyenne gamme : Oppo et son A9, Xiaomi et son Redmi Note 8 Pro, Realme et son Realme 5… Honor, la marque sœur de Huawei, n’est pas en reste. Après son Honor Play désormais vendu 239 euros, voici le Honor 9X proposé à 229 euros.

Une caméra frontale invisible

D’aspect, le Honor 9X peut sembler un peu clinquant avec son dos à la finition bleue ou noire irisée. L’effet visuel est là, mais les traces de doigts ont vite fait d’en réduire l’impact émotionnel. A l’usage, on passe un peu notre temps à essuyer la coque du smartphone sur son pantalon. Faut aimer…

Les effets irisés sur la coque du Honor 9X. - HONOR

A l’avant, le large écran Full HD + de 6,59’’/16,73 cm (2340 x 1080 pixels) ne laisse apparaître aucune caméra frontale : celle-ci est dissimulée dans un petit module « pop-up » qui s’extrait mécaniquement de la bordure supérieure de l’écran lorsque l’on déclenche la prise de vue d’un selfie. Joli !

Le module photo avant pop-up de 16 mégapixels de l'Honor 9X. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Et on note qu’en plus de la prise USB-C du smartphone, Honor a conservé une prise mini-jack 3,5 mm que les utilisateurs audiophiles apprécieront. Le slot pour carte mémoire rappelle que la capacité de 128 Go de notre smartphone peut être étendue à 512 Go. Pas mal !

Très grande image, petit son

Testé avec quelques épisodes de la saison 2 de la série fantastique Perdus dans l’espace sur Netflix, l’écran du Honor 9X offre une qualité de visionnage très agréable. Certes, les contrastes ne sont pas aussi affirmés et les noirs pas aussi profonds qu’avec un smartphone à écran OLED, mais la belle taille de l’image compense largement.

Les héros de la série Perdus dans l'espace sur Netflix s'interrogent sur la capacité du Président de la République à résister face aux mouvements sociaux. - CAPTURE

La possibilité de modifier à tout moment la résolution de l’écran et de la réduire à 1560 x 720 pixels permet d’atténuer les effets d’une faible couverture 3G/4G lorsque l’on visionne ses séries préférées en streaming. Assez peu de reflets sont à signaler. Dommage qu’un seul haut-parleur (dans le bas du smartphone) nous prive d’une stéréo qui aurait forcément été la bienvenue.

Des photos juste comme il faut

Se prenant pour un grand, l’Honor 9X est équipé de trois modules photo arrières*. On y retrouve l’attelage habituel composé d’un capteur principal associé à un capteur ultra grand-angle et à un troisième capteur pour mesurer la profondeur de champ. De quoi être à l’aise dans toutes les configurations. Ce que confirment nos essais. Les photos prises par l’Honor 9X sont de facture honnête, même si le traitement appliqué par le smartphone ne peut s’empêcher d’effectuer des lissages parfois trop appuyés.

Le mode Portrait aurait mérité un meilleur traitement logiciel : les détourages des cheveux ne sont pas toujours à la hauteur et nous vous conseillons de multiplier les essais pour obtenir une photo impeccable.

Où l’on apprécie néanmoins de bénéficier dans cette gamme de prix de la possibilité de photographies en ultra-grand angle, toujours les bienvenues pour prendre du recul face à un monument, par exemple.

Une photo 1x prise avec l'Honor 9X... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

... puis en ultra grand-angle. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le zoom numérique 6X, lui, obtient des résultats assez désastreux, étant bien incapable de conserver un niveau de détails dans l’image qui soit significatif.

Le zoom numérique 6x du Honor 9X laisse à désirer. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Concernant les selfies, la caméra** qui monte et qui descend épate toujours la galerie. La qualité des photos est visible, même si là encore, le détourage des cheveux du sujet manque de précision.

Le mode Portrait des selfies manque de rigueur dans le détourage du sujet. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

On sent bien que l’on n’a pas dans les mains un smartphone haut de gamme. En vidéo, l’Honor 9X filme en Full HD (jusqu’à 60 images par seconde) et non en 4K. Un moindre mal.

Il nous en donne pour notre argent

Globalement, ce smartphone réalise ce que l’on attend de lui pour son prix. Et si l’on n’est pas trop tatillon sur certains détails (comme les prises de vues en basse lumière, souvent médiocres), on peut largement s’en satisfaire au quotidien pour jouer, regarder des vidéos, communiquer et prendre des photos qui seront essentiellement destinées aux réseaux sociaux. On aurait pu imaginer qu’à 229 euros l’Honor 9X allait se prendre les pieds dans le tapis de l’autonomie. Même pas : sa batterie de 4000 mAh lui assure environ deux jours d’usage avec une utilisation classique. Un argument auquel beaucoup risquent d’être sensibles.

* 48 mégapixels (équivalent 26 mm, f/1.6) ; 8 mégapixels (17 mm ; f/2.4) ; 2 mégapixels (profondeur de champ).

** 16 mégapixels en façade.